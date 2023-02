Strategi Kendalikan Inflasi dan Harga Pangan, Bapanas: Setiap Hari Kami Operasi Pasar

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo mengungkapkan bahwa lembaganya sudah melakukan pengendalian inflasi dan harga pangan. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar.

“Kami setiap hari sekarang sudah operasi pasar,” ujar dia di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023.

Menurut Nyoto, jika dilihat dari laporan melalui stabilisasi pasokan harga pangan (SPSP), operasi pasar sudah dijalan di seluruh Indonesia. Bahkan, kata dia, setiap pekan di bawah komando Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bapanas melakukan rapat bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rapat juga hadir pula dari Bank Indonesia, Satgas Pangan, Kejaksaan, serta unsul lainnya. Tujuannya untuk melihat situasi dan gejala di seluruh Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi.

“Untuk memastikan bahwa kaitan volatility harga pangan itu terjaga baik dan pengaruhnya terhadap inflasi dijaga agar posisinya pada posisi yang dalam tingkat kewajaran,” ucap Nyoto.

Pekan lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan tekanan inflasi berlanjut turun dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2023 tercatat rendah 0,34 persen (Month to Month/ MtM) atau 5,28 persen (Year on Year/ YoY), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,51 persen (YoY).

“Penurunan inflasi didorong oleh inflasi inti dan administered prices yang menurun serta inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) yang terjaga,” kata Perry.

Perkembangan ini sebagai dampak positif kebijakan moneter Bank Indonesia yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking dalam mengendalikan inflasi dengan didukung pengendalian inflasi volatile food melalui GNPIP. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1 persen pada semester I 2023 dan inflasi HK kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1 persen pada semester II 2023.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut,” tutur Perry.

