Banyak Promo di Hari Valentine, Netizen Girang

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Valentine dimaknai sebagai hari kasih sayang. Hari ini banyak gerai makanan dan minuman yang memberikan promo khusus. Netizen tentu saja menyambut gembira promo dan diskon di Hari Valentine ini.

"Ini yang aku tunggu-tunggu pas Valentine (diskon dan promonya)," tulis akun Twitter @carnatiom pada 13 Februari 2023.

Akun Twitter @annviol_ juga memberikan tanggapan soal banyaknya diskon dan promo saat Hari Valentine, "Yang aku suka saat Valentine tuh diskon dimana-mana," tulisnya.

Netizen lain @messierdeen mengatakan seperti biasa, tahun ini dia dan teman-temannya setiap Valentine pasti akan mengejar promo.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa promo dan diskon spesial Hari Valentine yang dapat dinikmati bersama orang terkasih.

1. McDonald's

Gerai makanan cepat saji ini menawarkan beli 1 gratis 1 setiap pembelian Double Cheeseburger seharga Rp 50.000. Promo ini khusus drive thru hanya pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan pembayaran menggunakan Debit BRI atau BRImo, pelanggan dapat tambahan gratis 2 Choco Marshmallow Pie.

2. Xi Boba

Identik dengan coklat pada Hari Valentine, Xi Boba mengeluarkan paket Bundling Valentine yang berisi Crunchy Signature Kakao Large dan XiCoklat Coffe Regular dengan harga yang telah di diskon seharga Rp 36.500. Promo ini berlaku hanya sampai 14 Februari 2023.

3. Cornetto Alfamart

Es krim Cornetto juga turut merayakan Februari Cinta dengan promo beli 2 Cornetto hanya seharga Rp 18.000 di gerai Alfamart. Periode promo ini sampai 15 Februari 2023.

4. Lawson

Franchise minimarket yang berasal dari Jepang ini menawarkan paket Bundling spesial Valentine Day berupa Jajangmyeon dan Ice Ichigo Latte Fresh Milk mulai dari Rp 47.000. Periode promo ini hingga akhir Februari dan bisa didapatkan lewat aplikasi ojek online.

5. Gokana

Dengan tema Share of Love, Gokana menawarkan promo dua paket untuk dua orang. Paket Share of Love 1 berisi Paket Spesial 3, Truffle Honey Chicken Dry Ramen, dan 2 Fres Strawberry seharga Rp 99.090. Sedangkan Paket Share of Love 2 berisi Roasted Chicken Ramen, Beef Original Bento, dan 2 Fresh Strawberry seharga Rp 101. 818. Periode promo ini hingga 19 Februari dan berlaku secara dine ini, take away, serta delivery.

6. Geprek Bensu

Geprek Bensu mengeluarkan promo khusus Hari Valentine dengan tema Ngedate Bareng Bensu. Paket yang tersedia adalah Ngedate 1 yang berisi Paket Geprek Bensu Ayam Tumbuk dan Paket Geprek Bensu seharga Rp 33.000, serta Ngedate 2 yang berisi Paket Geprek Bensu dan Paket Mie Geprek Bensu seharga Rp 34.000. Promo ini berlaku di seluruh outlet Geprek Bensu dengan periode promo hingga akhir bulan ini.

7. Point Coffe

Point Coffe menawarkan beli 1 gratis 1 minuman Palm Sugar Frappe dan Matcha Frappe dengan harga Rp 40.000. Promo ini hanya berlaku pada Klik Indomaret dan GrabFood hingga 15 Februari 2023.

8. Street Boba

Special For Your Loved One menjadi slogan Street Boba dalam Salebrate Love. Street Boba memberikan promo bundling Shibuya Fresh milk dan Aizu Dogaba dengan harga Rp 29.000

9. Kimukatsu

Gerai katsu dari Jepang ini memberikan gratis Salmon Tamago Couple setiap pembelian Pepper Garlic Cheese Gyukatsu Set dan Truffle Cheese Gyukatsu Set. Dengan judul Gyukatsu Date, periode promo ini hingga 17 Februari 2023.

10. Janji Jiwa X KitKat

Janji Jiwa yang berkolaborasi dengan KitKat mengeluarkan produk khusus Valentine Day berupa Salted Caramel Crush made dan Classic Butter Toast dengan taburan coklat KitKat. Dengan harga mulai dari Rp 23.000, promo ini bisa didapatkan hingga 28 Februari 2023.

11. Krispy Kreme

Gerai donat ini memberikan promo khusus Valentine Day berupa a dozen Chocolote Heart Glazed dan gratis a dozen Mix Classic dengan harga Rp 108.000. Promo ini hanya bisa didapatkan pada 14 Februari 2023.

12. Es Teh Indonesia

Es Teh Indonesia mengeluarkan menu baru spesial Hari Valentine dengan tema Cerita Cinta Series. Dengan harga mulai dari Rp 26.000, pelanggan bisa dapat dua menu baru yaitu Story Berry Romancheese dan Story Berry Yourheart.

13. CGV

Di bulan kasih sayang ini, CGV tak kalah ketinggalan menawarkan promo #NgedateSerudiCGV dengan diskon Rp 10.000 untuk nonton di Sweetbox.

Dikutip dari aplikasi resmi CGV, berikut syarat dan ketentuan agar dapat diskon nonton di Sweetbox.

1. Transaksi menggunakan CGV member untuk 1 Sweetbox atau 2 tiket

2. Kode promo NGE-DATE SERU DI CGV

3. Promo akan valid untuk semua member (kode akan langsung tertera di akun member pada saat apply e-coupon.

4. Berlaku untuk pembelian menggunakan CGV member di website, MWEB, dan aplikasi CGV

5. Berlaku untuk semua metode pembayaran kecuali CGV Point dan voucher

6. Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya dan tidak berlaku kelipatan.

