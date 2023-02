Tiket F1 Powerboat Ludes dalam 23 Menit, Direktur Marketing InJourney: Saya Sampai Kaget

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Marketing and Consumer Experience PT Aviasi Pariwiata Indonesia atau InJourney Maya Watono mengatakan tiket pergelaran F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, sudah habis terjual pada Selasa, 7 Februari 2023. Ajang kejuaraan dunia balap perahu motor Formula 1 ini bakal digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023.

“Dalam 23 menit sold out. Saya sampai kaget. Kami buka di tribun 2.100 tiket, di bukit 2.000,” kata Maya dalam acara Ngopi BUMN F1 Powerboat Lake Toba di Kementeriann BUMN, Rabu, 8 Februari 2023.

Adapun 2.000 tiket race venue tersebut dibagi dalam tiga grand stand, yakni grand stand A, B, dan grand stand C. InJourney mematok harga Rp 500 ribu per orang untuk dua hari. Sedangkan harga tiket untuk menonton dari Bukit Pahoda dipatok Rp 50 ribu per orang untuk dua hari.

Selain itu, Maya mengatakan pihaknya menyediakan tiket nonton bareng atau nobar di sekitar Danau Toba. Dalam hal ini, InJourney menyediakan 15 ribu tiket menggandeng masyarakat sekitar Toba untuk menyediakan kursi.

Lantaran baru pertama kali menggelar event F1 Powerboat, Maya mengatakan belum tahu secara pasti berapa pengunjung yang bakal datang.

Adapun tiket yang disediakan, kata dia, merupakan hasil perhitungan dari titik-titik yang dipastikan bisa memuat penonton atau sebagai crowd control. Namun, pihaknya juga membuka kemungkinan membuka penjualan tiket offline sembari memperhitungkan lebih lanjut ihwal ketersediaan kapasitas yang tersisa.

“Mungkin sekitar 500 (tiket offline),” ujar Maya.

Lebih lanjut, Maya menargetkan perhelatan F1 Powerboat ini bisa berlanjut setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Dia juga berharap event ini menjadi momentum untuk semakin mengenalkan Danau Toba kepada dunia. Terlebih, event F1 Powerboat bakal disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi internasional, seperti Fox Sport.

