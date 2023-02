Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 menjadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen. Namun sayangnya, target tersebut dianggap sulit tercapai karena sejumlah faktor.

Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Margo Yuwono mengatakan perlunya perbaikan sistematik pada aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan, termasuk tata kelola data.

Menurut dia, kemiskinan merupakan hal dinamis sehingga perlu dirancang tata kelola data yang baik melalui pemutakhiran data secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan, agar target mengatasi kemiskinan ekstrem pada 2024 dan sasarannya menjadi jelas.

Lantas, berapa jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini? Provinsi mana saja yang tergolong miskin?

Data jumlah penduduk miskin di Indonesia

Berdasarkan data BPS, per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan bila dibandingkan dengan September 2021. Persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 sebesar 9,54 persen atau sekitar 26,16 juta jiwa. Angka tersebut menurun 0,17 persen dibandingkan pada September 2021. Namun mengalami kenaikan bila dibandingkann Maret 2022 yakni sekitar 0,2 juta jiwa.

Perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia menggunakan sebuah konsep bernama kemampuan mencukupi kebutuhan dasar (basic needs approach). Sistem tersebut mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dirilis oleh Bank Dunia (World Bank). Rata-rata pengeluaran penduduk miskin di bawah per kapita.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut provinsinya

Hasil dari Susenas BPS diperoleh urutan data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022, antara lain.

1. Jawa Timur (Jatim) sebanyak 4,181 juta jiwa.

2. Jawa Barat (Jabar) sebanyak 4,07 juta jiwa.

3. Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 3,831 juta jiwa.

4. Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 1,268 juta jiwa.

5. Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1,131 juta jiwa.

6. Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 1,044 juta jiwa.

7. Lampung sebanyak 1,002 juta jiwa.

8. Papua sebanyak 922.120 jiwa.

9. Banten sebesar ...