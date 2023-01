JD.ID Tutup Jadi Trending Topic di Twitter, Ini Respons Warganet

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan belanja daring atau e-commerce JD.ID secara resmi mengumumkan untuk menutup layanannya di Indonesia mulai tanggal 15 Februari 2023. Tutupnya JD.ID membuat warganet heboh hingga membuat trending topic di Twitter.

Banyak warganet yang menyayangkan tutupnya layanan JD.ID di Indonesia

“Padahal dari jd.id ada nih selalu beli barang elektronik disitu, karena pengirimannya bener2 amaaan bgt, dari hp, tv, sampe mesin cuci,” tulis pengguna akun Twitter @xloldx.

“yaaaah padahal aku selalu pake JD.ID kalo mau beli elektronic semua barang elektronic ak beli disitu mulai kulkas, mesin cuci, blender sampe alat rumah tangga kyk panci sama mop bolde karena pasti terjamin cepet dan gak ada yg cacat sama sekali trs jamin ori,” tulis @feliciaaaaa99.

Beberapa warganet juga menceritakan pengalamannya ketika menggunakan JD.ID

“Pernah beli laptop 4juta'an disini tahun 2017. Karena jaminan ori, pengiriman cepat jadi ngga was was, packingnya rapih pakai kayu. Jdi dulu kalau mau beli barang agak mahal & ori mending kesini. Terima kasih JD.ID,” tulis @RicaSafutri.

“Dulu tmpat belanja bulanan ma elektronik, banyak bgt diskonny plus gratis ongkir… kerdusanny numpuk banyak sampe beberapa msi gw pake buat nyimpen sepatu ma sendal,” tulis @pidipap.

Warganet lain menganggap JD.ID adalah tempat belanja daring yang murah

“padahal jd.id murah murah banget untuk kebutuhan daily dan elektronik nya .. salah satu pelanggan yang menyayangkan tutup nya jd.id nih,” tulis @retnowiryawan.

“agak sedih pdhl jd.id jadi tempatku beli hp, laptop, printer, dan elektronik lainnyaa krn resmi dan bisa bayar di tempat + free ongkir,” tulis @arumfaa_.

“sebenernya kalo promo jd.id tuh sering banyak promo & diskon FJB/Officialshop, cuma emang sejak tahun lalu gratis ongkir udah ga kek dulu lagi. Kalo untuk seller luar official jelas jauh daripada shp/lzd/tkpd. Mungkin kurang hype,” tulis @beylicious7.

“Wahh kaget tapi semoga yg terbaik deh. Kurir jd.id the best mas aries, mas yusuf dll yg udah mau anterin paket beras gue 10kg-an. Potongan 20rb kalo pake gopay. Tempat beli sepatu n elektronik yg ori no kaleng.Bakalan kangen sm jd.id ...byebye,” tulis @dhircann.

“Padahal jd.id lebih segmented ke peralatan rumah tangga tapi sayang gak kuat bertahan, lumayan promo untuk elektronik rumah tangga sampe pernah beli rice cooker, mesin cuci sampe Ac di jdid,” tulis @allbevine.

