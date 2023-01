Terkini: JD.ID Tutup 31 Maret 2023, Kejagung Periksa 10 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 30 Januari 2023 dimulai dengan berita penutupan JD.ID. Platform belanja daring mengumumkan penutupan operasionalnya secara permanen pada 31 Maret 2023. Masih soal penutupan JD.ID, berita selanjutnya tentang JD.ID yang akan fokus ke rantai pasok lintas negara.

Disusul Gubernur BI sebut 3 kata ini yang membuat ekonomi Indonesia bisa tumbuh di 2023. Lalu, ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM yang gagal mencapai target realisasi investasi senilai US$ 31 miliar pada 2022.

Terakhir, Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa 10 orang di kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS).

Kelima berita terkini itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut:

1. JD.ID Tutup 31 Maret 2023, Semua Pesanan Dihentikan Mulai 15 Februari

Platform belanja daring JD.ID mengumumkan penutupan operasionalnya secara permanen pada 31 Maret 2023. Karena itu, JD ID meminta pedagang maupun pembeli untuk segera menyelesaikan transaksi di aplikasi maupun situs JD.ID.

Adapun seluruh layanan di e-commerce asal China itu akan dihentikan mulai 15 Februari 2023.

"Dengan berat hati, kami memberitahukan bahwa JD.ID akan berhenti menerima pesanan Anda mulai tanggal 15 Februari 2023," tulis JD.ID melalui pernyataan reminya pada Senin, 30 Januari 2023.

Untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, JD ID menyatakan akan memenuhi pesanan seperti biasa. Selain itu, perusahaan menyebut layanan purna jual dan dukungan lainnya akan tetap tersedia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Berhenti Beroperasi 31 Maret 2023, JD.ID: Keputusan JD.COM Fokus Rantai Pasok Lintas Negara

Layanan belanja daring atau e-commerce JD.ID secara resmi mengumumkan untuk menutup layanannya di Indonesia, sebagaimana dikutip dari pengumuman resmi perusahaan yang ditayangkan di website JD.ID pada 30 Januari 2023.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID,Setya Yudha Indraswara, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa JD.ID akan menghentikan semua layanan pada 31 Maret 2023.

“Hal ini adalah keputusan strategis dari JD.COM untuk fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya,” katanya dalam keterangan resmi, Senin 30 Januari 2023.

Selanjutnya JD.ID akan memberi waktu bagi seluruh mitra pengguna dan penjual untuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret 2023.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Gubernur BI Sebut 3 Kata Ini yang Bikin Ekonomi Indonesia Tetap Bisa Tumbuh di 2023

Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap alasan mengapa dia optimistis ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh pada 2023, meski di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, Indonesia memiliki tiga kata, yakni konsisten, inovasi, dan sinergi atau yang disebutnya KIS.

“KIS, itulah semangat yang kami bawa di BI. Dan kami terus tidak henti-hentinya mengajak mari konsisten, mari inovatif, mari sinergi,” ujar dia dalam paparan Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia yang digelar virtual pada Senin, 30 Januari 2023.

Perry menjelaskan soal konsistensi, semuanya sudah diberikan tugas masing-masing. Untuk kebijakan moneter, bank sentral sudah diberikan tugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, makroprudensial, dan mencapai stabilitas sistem pembayaran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Tak Capai Target Investasi Tahun 2022, Kementerian ESDM: Sektor Migas Stagnan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal mencapai target realisasi investasi senilai US$ 31 miliar pada 2022. Menteri ESDM Arifin Tasrif menurutkan kementeriannya hanya mampu mencapai realisasi senilai US$ 26,8 miliar. Angka tersebut menurun ketimbang realisasi pada 2021 yang mencapai Rp US$ 27,5 miliar.

“Realisasi investasi yang kami capai tahun 2022 lebih rendah dari pada yang ditargetkan,” ujar Arifin dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2022 dan Program Kerja 2023 di Kantor Kementerian ESDM, Senin, 30 Januari 2023.

Dia menuturkan banyaknya capaian investasi di sektor minerba karena proyek pembangunan smelter. "Tapi di sektor migas, terjadi stagnasi karena beberapa kegiatan investasi belum berjalan,” imbuh Arifin.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. Kejagung Periksa 10 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Siapa Saja?

Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa 10 orang di kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS). Proyek tersebut digarap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo.

“Saksi-saksi yang diperiksa yaitu, pertama SM selaku Plt Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, kedua DUH selaku Karyawan PT Star Global Indonesia, dan ketiga RR selaku Karyawan PT Krakatau Steel (persero), Tbk,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana lewat keterangan tertulis pada Senin, 30 Januari 2023.

Selanjutnya saksi keempat adalah H selaku Karyawan PT Kindai Technology, kelima F selaku Karyawan PT Astel Sistem Teknologi, dan keenam BN selaku Direktur Infrastruktur BAKTI. Ketujuh hingga kesepuluh adalah TA selaku Karyawan PT Excelsia Mitraniaga, GW selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Sistem Informasi Direktorat Sumber Daya Administrasi BAKTI, IP selaku Karyawan PT GCI Indonesia, dan RK selaku pihak swasta.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.