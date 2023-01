Samuel Sekuritas: IHSG Menguat Tajam di Akhir Pekan, Sektor Energi Naik Paling Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah pelemahan bursa global, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berhasil menguat cukup tajam di sesi perdagangan Jumat, 20 Januari 2023. IHSG menutup pekan ini di level 6.874.9 (+0.8 persen).

"Di akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 257 saham menguat, sementara 256 melemah, dan 205 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp8,7 triliun, frekuensi trading sebanyak 1,07 juta kali dan volume trading sebanyak 195,7 juta lot," kata tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Jumat sore.

Saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 46,919 kali, disusul IATA (42,899) dan BACA (24,689).

Baca Juga: IHSG Bergerak Konsolidasi, Berikut Enam Saham Pilihan Samuel Sekuritas

Dari segi volume, saham GOTO juga menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan volume mencapai 39,2 juta lot, disusul BUMI (13.1 juta) dan BKSL (8 juta).

Indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi perdagangan hari ini (+2.44 persen), didukung antara lain oleh menguatnya saham sejumlah emiten batu bara seperti BYAN (+7,97 persen), BUMI (+5.33 persen), dan COAL (+7.69 persen). Posisi kedua diisi indeks sektor industri (IDXINDUST) (+0,98 persen) dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) (+0,47 persen).

Sementara itu, indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi perdagangan hari ini (-0.92 persen), disusul indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) (-0,37 persen) dan indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (-0,21 persen).

Lima besar top gainer hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- BPTR (+34,6 persen ke Rp268 per saham)

- INRU (+25 persen ke Rp1,000 per saham)

- OMRE (+24.8 persen ke Rp980 per saham)

- KAEF (+12 persen ke Rp1.165 per saham)

- FISH (+11,1 persen ke Rp7.000 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- BSBK (-6,9 persen ke Rp120 per saham)

- RDTX (-6,9 persen ke Rp12.000 per saham)

- TECH (-6,9 persen ke Rp1.945 per saham)

- FMII (-6,9 persen ke Rp350 per saham)

- TAYS (-6,8 persen ke Rp462 per saham)

Baca Juga: Samuel Sekuritas: IHSG Bangkit di Sesi Kedua, 229 Saham Menguat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.