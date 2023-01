Harga Minyak Dunia Merosot, PKS Minta Harga Pertalite dan Solar Diturunkan

TEMPO.CO, Jakarta – Harga minyak dunia sedang merosot dari yang sebelumnya sempat menyentuh angka US$ 120 per barel, kini hanya US$ 74 per barel. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi harga BBM di Indonesia.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengatakan, operator SPBU swasta seperti Vivo dan BP diklaim telah menurunkan beberapa jenis BBM akibat dari merosotnya harga minyak dunia saat ini.

“BBM sejenis Pertalite seperti Revo 90 juga Bp 90 sudah menurunkan harganya,” kata Mulyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2022-2023, Selasa 10 Januari 2023.

Dalam rapat itu, Mulyanto pun meminta agar pimpinan DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap BBM bersubsidi dan melakukan penurunan harga yang saat ini berlaku di masyarakat yakni Rp 10 ribu per liter untuk Pertalite dan Solar Rp 6.800 per liternya.

“Pertamina sudah menurunkan komoditas BBM-nya yang non subsidi, karena ini masyarakat bertanya tanya kapan Pertalite ini turun,” katanya.

Mulyanto menambahkan, akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga turut mempengaruhi naiknya angka inflasi yang saat ini telah menyentuh angka 5,5 persen dari sebelumnya 1,85 persen.

“Padahal target BI kita hanya 3 persen plus minus 1, ini adalah kontribusi kenaikan harga BBM,” kata Mulyanto.

Untuk itu, Mulyanto berharap agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan menurunkan harga BBM bersubsidi guna meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kembali daya belinya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA