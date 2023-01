Harga Emas Dunia Menguat di Perdagangan Akhir Pekan Ini

Selain itu, Fed juga mengindikasikan mencari pendinginan di pasar kerja untuk meredakan retorika hawkishnya. Namun sejauh ini, kata dia, pasar tenaga kerja AS tetap tangguh meskipun menghadapi hambatan dari pertumbuhan yang melambat.

“Tetapi, pembuat kebijakan bank sentral mengindikasikan bahwa mereka kemungkinan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, dengan membatasi inflasi menjadi fokus utama mereka. Hal ini telah menimbulkan banyak ketidakpastian tentang di mana tepatnya suku bunga AS akan mencapai puncaknya, mengingat inflasi masih jauh di atas target suku bunga Fed 2%,” bebernya.

Naiknya harga emas yang didukung sinyal bank sentral AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga dengan kecepatan yang lebih lambat di tahun 2023. Namun, kenaikan ini bersifat sementara dan kemungkinan akan turun lagi.

Dia melanjutkan, nonfarm payrolls AS diperkirakan sedikit berkurang pada Desember. Menurutnya, ini menunjukkan penurunan di pasar tenaga kerja setelah serangkaian kenaikan suku bunga tajam oleh Federal Reserve (Fed) pada 2022.

“Harga emas menguat mendekati level tertinggi tujuh bulan pada hari Jumat karena pasar menunggu pembacaan penting pada nonfarm payrolls AS dan pelonggaran lebih banyak pembatasan anti-Covid di Cina,” kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Januari 2022.

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas menguat mendekati level tertinggi dalam tujuh bulan pada Jumat, 6 Januari 2023. Harga ini kemungkinan masih akan menguat di pasar Eropa, namun kemungkinan melemah di pasar Amerika Serikat (AS) di kisaran USD 1.824 /troy ounce - USD 1.845/troy ounce.

Analis memperkirakan rupiah dibuka berfluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp 15.610 hingga Rp 15.670 per dolar AS, di pekan depan.

Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp 15.632 per Dolar AS Sore Ini

Harga emas Antam di awal tahun 2023 meski sempat berfluktuasi tapi trennya relatif stabil di atas Rp 1 juta per gram. Apa saja faktor pendorongnya?

Harga Emas Antam Hari Ini Turun jadi Rp 1.022.000 per Gram Usai Melambung Kemarin, Kenapa?

Harga emas Antam per hari ini, Rabu, 4 Januari 2023, berada di level Rp 1.024.000 per gram.

Harga Emas Antam Hari Ini Naik jadi Rp 1.024.000 per Gram, Bagaimana di Pasar Global?

Rupiah Melemah Rp 15,601 Per Dolar AS, Pasar Tunggu Pengumuman Hasil Pertemuan The Fed Besok

Rupiah Melemah Rp 15,601 Per Dolar AS, Pasar Tunggu Pengumuman Hasil Pertemuan The Fed Besok

Nilai rupiah menutup perdagangan Selasa, 3 Januari 2023, dengan pelemahan 28 poin di level Rp 15.601

Baca Selengkapnya