Harga Emas Antam Hari Ini Turun jadi Rp 1.022.000 per Gram Usai Melambung Kemarin, Kenapa?

Harga emas di dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat (AS) ke dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu, harga emas juga sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar AS.

Begitu juga sebaliknya. Seperti yang terjadi saat ini, The Fed telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Harga emas pun dalam tren naik karena keluarnya keputusan tersebut.

Kalau The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya. Pasalnya, dolar AS tak lagi menarik sebagai pilihan investasi dan orang-orang cenderung menempatkan uangnya dalam bentuk emas.

Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral Amerika Serikat ( The Fed ). Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga.

Situs logammulia.com menunjukkan harga emas keluaran perusahaan pelat merah tersebut jeblok Rp 9.000 ketika dibandingkan dengan posisi kemarin, Kamis, 5 Januari 2023 di level Rp 1.031.000 per gram.

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau harga emas Antam per hari ini, Jumat, 6 Januari 2023, berada di level Rp 1.022.000 per gram.

Nilai tukar rupiah pada sore hari ini, Kamis, 5 Januari 2023, ditutup melemah 34 poin di level 15.616 per dolar AS.

Rupiah Hari Ini Melemah di Level 15.616 per Dolar AS, Apa Saja Pemicunya?

Harga emas Antam per hari ini, Rabu, 4 Januari 2023, berada di level Rp 1.024.000 per gram.

Harga Emas Antam Hari Ini Naik jadi Rp 1.024.000 per Gram, Bagaimana di Pasar Global?

Rupiah Melemah Rp 15,601 Per Dolar AS, Pasar Tunggu Pengumuman Hasil Pertemuan The Fed Besok

Rupiah Melemah Rp 15,601 Per Dolar AS, Pasar Tunggu Pengumuman Hasil Pertemuan The Fed Besok

Nilai rupiah menutup perdagangan Selasa, 3 Januari 2023, dengan pelemahan 28 poin di level Rp 15.601

Baca Selengkapnya