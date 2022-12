Harga CPO di Jambi Naik Tipis Menjelang Tahun Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak sawit mentah (CPO) di Jambi naik tipis Rp 8 kilogram menjelang tahun baru 2023. Harga CPO kini menjadi Rp 11.252 per kilogram dari sebelumnya Rp 11.244. Patokan itu sesuai dengan hasil ketetapan tim perumus harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi untuk periode 30 Desember sampai 5 Januari 2022.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun, naik tipis hanya Rp 6 per kilogram dari Rp 2.542 menjadi Rp 2.548 per kilogram. Sedangkan inti sawit naik Rp 78 per kilogram dari Rp 5.537 jadi Rp 5.615 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi, Sabtu, 31 Desember 2022.

Harga TBS ini merupakan harga untuk petani yang menjadi mitra perusahaan pengolahan sawit. Adapun harga TBS di Jambi usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 2.009 per kilogram. Lalu, usia tanam empat tahun Rp 2.126 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp 2.225 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp 2.319 per kilogram dan usia tanam tujuh tahun Rp 2.378 per kilogram.

Kemudian, usia tanam delapan tahun Rp 2.427 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp 2.476 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp 2.548 per kilogram. Selanjutnya, usia 21 hingga 24 tahun Rp 2.468 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp 2.350 per kilogram.

Turunnya tren harga ini merupakan hasil rapat penetapan harga cpo, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi dan kelompok tani sawit. Penetapan tersebut berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. Adapun harga TBS bervariasi, tergantung usia masa tanam.

ANTARA