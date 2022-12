Teken Kesepakatan Bisnis, Pertamina PIS Targetkan Penambahan Revenue USD 6,9 Juta Setahun

TEMPO.CO, Jakarta -Anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS) di Singapura, PIS Pte Ltd atau PIS PL, menandatangani dua kesepakatan bisnis dengan PPT Energy Trading Singapore Pte Ltd (PPT) dan Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd (PIMD).

“Kerja sama ini diproyeksi bisa menambah revenue PIS PL senilai US$ 6,9 juta setahun,” kata Coorporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu, 28 Desember 2022.

Aryomekka mengatakan kesepakatan dan sinergi bisnis yang pertama adalah penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara PIS Singapura dan PPT. Penandatanganan tersebut diwakili oleh Managing Director PIS Singapura Brilian Perdana dan Managing Director PPT Adi Kustanto pada pekan lalu.

“PPT dan PIS menginisiasi kerja sama sebagai sesama anak usaha dalam angkutan LNG dengan ruang lingkup antara lain angkutan kargo secara “Deliverty ex-Ship” dan menambah portofolio bisnis kedua belah pihak, rencana lifting kargo LNG dengan rute Bontang menuju Jepang/Korea/Taiwan/Cina,” kata dia.

Adapun kesepakatan bisnis yang kedua yakni penandatanganan MoU antara PIS Singapura dan PIMD yang dilakukan oleh Managing Director PIS Singapura Brilian Perdana dan Managing Director PIMD Mohd. Iskandar Mirza.

Sejalan dengan aspirasi PT Pertamina (Persero) kepada PIMD untuk menjadi Top 10 Bunker Suplier di Singapura, PIMD mempunyai aspirasi untuk bekerja sama dengan PIS PL dalam melakukan pengelolaan Ship Management kapal milik PIMD secara bertahap. Dalam hal ini, PIMD menunjuk PIS Singapura sebagai strategic logistic partner bagi PIMD.

CEO PIS Yoki Firnandi pun merespons positif jalinan kerja sama tersebut. Selain bisa memperkuat sinergi sesame anak usaha di tubuh PT Pertamina, kesepakatan bisnis ini bisa menambah portofolio bisnis PIS Singapore baik di angkutan LNG dan ship management.

“Ke depan tentunya kerja sama ini diharapkan bisa dilanjutkan ke depan dan membuka peluang-peluang kerja sama baru lainnya,” ujar Yoki.

