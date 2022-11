Avoskin dan Klamby Ikut Pameran di Korea Selatan, Boyong Produk Unggulan

TEMPO.CO, Seoul - Avoskin--produk perawatan kulit dari PT Avo Innovation Technology--dan merek fashion lokal, Klamby, mengikuti pameran ESG-ECO EXPO di Korea Selatan, 9-11 November 2022. Pameran tersebut diselenggarakan di Coex, Gangnam, Seoul.

Dalam ekshibisi itu, Avoskin menampilkan sepuluh produk terlaris mereka sepanjang 2022. Salah satunya YSB Lactic Acid, yang merupakan produk edisi spesial Avoskin untuk perayaan ulang tahunnya yang ke-8 pada tahun ini.

"Kemasan dari YSB Lactic Acid Special Edition adalah ilustrasi karakter orang utan yang baru saja diadopsi Avoskin pada Oktober lalu dan diberi nama AVO," kata Sabrina Vita, Influencer Marketing dan Media Specialist AVO, di lokasi pameran.

Sementara itu, Klamby menampilkan produk tenun Garut asal Jawa Barat yang eco friendly kepada pengunjung pameran. "Materialnya dari ulat sutra yang pastinya sangat ramah lingkungan," kata Public Relations Klamby Sandy Hendra Budiman.

Sama halnya dengan Avoskin, Klamby turut memboyong produk best seller-nya, yaitu Klamby Signature Scarf. Seluruh corak pada produk ini menggambarkan budaya Indonesia. "Karena visi Klamby adalah Inspire the world through Indonesian Heritage by wearing Klamby," ujar dia.

Pengamatan Tempo, sejumlah pengunjung menunjukkan ketertarikan atas produk perawatan kulit dari Indonesia. Kepada Yauma Ayu Arista, Senior Key Account Executive AVO, pengunjung menyatakan concern dengan konsep eco green yang ditawarkan Avoskin.

Pengunjung pameran tak sungkan mencoba produk serum dari Avoskin dan hygienic perfume dari Klamby. Beberapa dari mereka tertarik untuk membelinya. Namun dalam pameran kali ini, baik Avoskin maupun Klamby, mereka tidak berjualan produk. Para pengunjung diarahkan ke situs Avoskin dan Klamby.

Avoskin dan Klamby menampilkan produk andalan mereka di pameran ESG-ECO Expo, Seoul, Korea Selatan, 9-11 November 2022. Sebelumnya, Avoskin dan Klamby dipilih untuk berangkat ke Korea Selatan oleh dewan juri dalam acara Tempo Young Entrepreneur Challenge 2022. TEMPO/Martha Warta Silaban

Sebelumnya, Tempo menggelar Young Entrepreneur Challenge pada 4 Oktober 2022 di Djakarta Theater. Dewan juri memutuskan dua pebisnis muda Indonesia terpilih mewakili Indonesia ke Korea Selatan. Mereka adalah pendiri dan CEO PT Avo Innovation Technology Anugrah Pakerti dan pendiri sekaligus Direktur Kreatif Wearing Klamby Nadine Gaus. Tempo memfasilitasi keberangkatan dan logistik kedua pebisnis muda inspiratif selama di Korea Selatan.

Tim redaksi Tempo.co telah menghimpun ratusan nama pengusaha muda selama lebih dari dua bulan. Di ujung proses seleksi, tim Tempo.co memilih empat pebisnis muda dari empat kategori.

Kategori itu adalah e-commerce dan retail, onboarding atau naik kelas, inovasi marketing, dan industri keuangan. Kiprah para pebisnis muda itu dinilai dari berbagai indikator, seperti: mereka berusia di bawah 35 tahun, inovasi bisnisnya, modal usahanya dari nol, hingga dampak positifnya bagi masyarakat luas.

CEO Tempo Media Group Arif Zulkifli mengatakan empat pebisnis muda inspiratif itu adalah pendiri dan CEO PT Avo Innovation Technology Anugrah Pakerti kategori onboarding atau naik kelas, pendiri dan CEO HMNS Rizky Arief Dwi Prakoso (inovasi marketing), pendiri dan CEO Pluang Claudia Kolonas (industri keuangan), dan pendiri dan Direktur Kreatif Wearing Klamby Nadine Gaus untuk kategori e-commerce dan retail.

MARTHA WARTA SILABAN (SEOUL)

