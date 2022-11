Terpopuler: Target Jumbo Devisa Pariwisata dari KTT G20, PHK Massal Industri Tekstil

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang Senin, 31 Oktober 2022, dimulai dengan target devisa pariwisata dari perhelatan KTT G20. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hakulyakin G20 akan menambah cadangan devisa pariwisata hingga US$ 150 juta.

Berita kedua adalah soal pengusaha tekstil yang terancam PHK. Ancaman mengintai karena melemahnya ekspor ke berbagai negara akibat memanasnya perang Rusia dan Ukraina.

Berikut ini sejumlah berita terpopuler, kemarin.

1. Sandiaga Targetkan KTT G20 di Bali Sumbang Devisa Pariwisata USD 150 Juta

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November mendatang akan menambah cadangan devisa dari sektor wisata sebesar US$ 100-150 juta. Angka tersebut ia perhitungkan dari kunjungan 50 ribu wisatawan mancanegara alias wisman selama agenda internasional berlangsung.

“Kami menargetkan (pengeluaran) antara US$ 2.000 sampai 2.000 per wisatawan atau per peserta konferensi,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Kemenparekraf, Senin, 31 Oktober 2022.

Sandiaga menginginkan kunjungan turis asing itu tak sekadar menambah kuantitas, tapi turut mendorong wisata berkualitas. Salah satunya dengan mengupayakan tingkat lama tinggal atau length of stay para wisman yang lebih panjang.

