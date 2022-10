Terpopuler: Luhut Bicara Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, PHK Massal Industri Garmen

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang Ahad, 30 Oktober 2022, diwarnai banyak isu. Berita pertama dimulai dengan perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim masalah pembengkakan ongkos sepur kilat itu sudah kelar.

Berita kedua tentang ancaman PHK massal untuk industri garmen. Ancaman ini mengintai karena memanasnya perang Rusia dan Ukraina. Berikut ini pelbagai berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis, kemarin.

1. Luhut: Kereta Cepat Uji Dinamis 16 November, Pembengkakan Biaya Sudah Selesai

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjalani uji dinamis pada 16 November 2022. Proyek sepur kilat ini akan segera rampung dan beroperasi pada pertengahan 2023.

"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic test dan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," katanya di Jakarta pada Jumat lalu, 28 Oktober 2022.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden Cina Xi Jin Ping dijadwalkan menyaksikan langsung uji dinamis kereta cepat. Luhut menuturkan tes dinamis kereta cepat akan dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Luhut pun memastikan masalah pembengkakan biaya alias cost over run sudah kelar. "Cost over run kita sudah selesaikan. Sebenarnya cost over banyak akibat kerusakan tanah, memang goyang. Ada tiga tunnel saya kira yang terganggu, tapi saya kira sekarang sudah selesai," katanya.

