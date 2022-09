Klamby Rilis Koleksi yang Dipamerkan di London Fashion Week, Ada Diskon 20 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menjadi brand modest fashion lokal asal Indonesia pertama di peragaan busana internasional London Fashion Week 2022 pada pekan lalu, Klamby kini telah meluncurkan busana yang dipamerkan di ajang tersebut di seluruh tokonya.

Klamby London Series dirilis pada Jumat 23 September 2022 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan. Saat Tempo mengunjungi gerai tersebut, langsung terasa suasana teduh dari warna-warna pastel khas Klamby. Memasuki jam 10 pagi, toko dengan lantai putih dan ornamen merah muda itu belum terlalu ramai.

Namun jika melihat lebih dalam, ternyata sudah ada beberapa pengujung tampak sedang memilih produk Klamby. Tak ada suasana terburu-buru apalagi bayangan kesibukan mencari barang ataupun promo, seperti yang selalu terlihat di media sosial Wearing Klamby.

Memasuki pukul 12 siang, toko mulai terlihat agak ramai. Sejumlah penjaga toko terlihat sibuk mempersiapkan acara peluncuran seri London yang bertemakan The Tudor Rose Series by Klamby from The Tea Party.

Meski menjelang acara grand launching, tak terlihat sejumlah tanda bentuk promosi apapun di toko ini. Semuanya terlihat elegan dan rapih. Meski begitu, pengunjung sudah tahu akan ada produk spesial terbaru yang dirili toko tersebut. Di dalam gerai, pengunjung seperti memasuki komunitas yang loyal dan eksklusif, namun tetap hangat.

Salah satu penjaga toko Klamby, Nadya Fatmawati mengungkapkan pekerjaannya sangat menyenangkan, terutama saat peluncuran produk baru. Ia yang sudah bekerja selama satu tahun itu, bercerita toko Klamby selalu ramai saat launching produk, dengan antrean panjang yang serasa tak habis-habis.

"Sampai pukul 9 malam juga biasanya masih ada yang baru datang mengambil nomor antrean," ucap Nadya.

Meski tak ada perbedaan harga di toko online maupun offline, pengunjung toko offline dimanjakan dengan pengalaman langsung melihat berbagai seri produk Klamby. Terlebih, pada bulan September ini toko offline Klamby menghadirkan promo birthday deals, yaitu potongan harga atau diskon hingga 20 persen bagi pembeli yang berulang tahun di bulan September dengan minimal pembelian Rp 650 ribu.

Nadya berujar seringkali mendapat keluhan dari pengunjung. Namun bukan tentang kualitas produk melainkan rasa kecewa pengunjung yang mendapati produk incaran mereka sudah habis. Biasanya ia segera merekomendasikan produk lainnya dengan warna dan motif yang mirip agar pengunjung toko tak kecewa.

