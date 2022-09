Sri Mulyani Akan Urai Gangguan Rantai Pasok Pangan Untuk Tekan Inflasi

“Kita akan merespons inflasi yang terutama berasal dari gangguan pasokan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Bloomberg Recovery and Resilience di Jakarta, Senin 12 September 2022.

Pembatasan penjualan mobil dan motor bensin sejalan dengan road map atau peta jalan Indonesia untuk menciptakan net zero emission (NZE) pada 2060.

Rupiah Menguat 10 Poin ke 14.820 per Dolar AS, Pasar Antisipasi Data Inflasi AS

Nilai tukar rupiah menguat seiring dengan pasar yang menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat.

