Diduga Retas dan Sebar Data Pribadi Menkominfo Johnny Plate, Bjorka: Happy Birthday

TEMPO.CO, Jakarta - Giliran data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate diakses dan disebar ke media sosial oleh hacker atau peretas Bjorka. Peretasan dan penyebaran data tersebut diduga dilakukan per hari ini, Sabtu, 10 September 2022, saat Johnny Plate berulang tahun ke-66.

Dikutip melalui akun Twitter @darktracer_int, informasi yang diduga milik politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut menampilkan nama dari Johnny Plate beserta gelar sarjana yang dimilikinya yaitu S.E. Bjorka juga memberi keterangan foto tersebut dengan tulisan “Happy birthday”.

“Bad actor “Bjorka” leaked personally identifiable information of Indonesia’s Minister of Communications and Information Technology (Kominfo) and mocked him,” cuit akun Twitter @darktracer_int pada Sabtu, 10 September 2022.

Hingga berita ini diunggah, tercatat cuitan tersebut sudah di-retweet 5.280 kali dan disukai oleh 17.700 pengguna Twitter.

Dalam cuitan tersebut ditampilkan potongan gambar yang berisi sejumlah data pribadi Johnny Plate lainnya yang terpantau disensor seperti alamat rumah, nomor ponsel, nomor induk kependudukan (NIK), hingga data vaksinasi.

Tempo sudah mengkonfirmasi soal ini ke Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, serta Humas Kantor Staf Presiden Yudha Setiawan. Namun hingga berita ini diunggah, pesan pendek yang dikirimkan tersebut belum dibalas.

Bjorka sebelumnya juga telah membocorkan data SIM Card dari 1,3 juta penduduk Indonesia melalui Forum Breached atau Breached Forums. Adapun, peretas ini juga diduga membocorkan rangkaian surat rahasia untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam unggahannya di breached.to, Bjorka memuat sembilan data, termasuk surat berjudul 'surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup' dengan pengirim Badan Intelijen Negara (BIN) dan penerima RI-1.

