Aneka Promo 9.9: Pizza Hut 99 Ribu, Domino Diskon 99 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah gerai kuliner menggelar promo sepanjang September 2022. Promo ini berlangsung berbarengan dengan tanggal kembar, 9.9.

Pizza Hut, misalnya, menawarkan promo menu Rp 99 ribu. Kompetitornya, Domino, juga menggelar promo diskon 99 persen. Menyitir situs resmi gerai, berikut ini aneka promo yang ditawarkan.

1. Pizza Hut

Pizza Hut menawarkan Paket Pizza Hut Delivery (PHD) BIG BOX dengan harga Rp 99 ribu. Promo berlaku untuk pemesanan bawa pulang. Promo hanya berlaku satu hari di tanggal 9 September 2022. Jika pelanggan melakukan upgrade pinggiran stuffed crust, akan dilakukan penyesuaian harga.

2. Ayam Blenger PSP

Ayam Blenger PSP menawarkan diskon 60 persen saat tanggal kembar. Penikmat PSP dapat memesan menu apa pun dan akan mendapat potongan maksimal Rp 35 ribu. Diskon 60 persen diberikan jika pelanggan belanja minimal Rp 40 ribu. Adapun promo ini berlaku di ShopeeFood.

3. Saladbar

Saladbar menawarkan Smoothies All Varian dengan harga Rp 99 ribu. Syaratnya, pembeli melakukan transaksi untuk satu item menu Salad Big Bite varian apa pun. Promo berlangsung pada 9 September.

4. Domino Pizza

Seperti kompetitornya, Pizza Hut, Domino Pizza menawarkan promo 9.9 Super Flash Sale dengan diskon 99 persen. Promo berlaku untuk pembelian pizza kedua dengan ukuran medium. Potongan maksimal Rp 43 ribu untuk tiap transaksi.

5. KFC

KFC menawarkan harga spesial Rp 120 ribu untuk pembelian KFC Bucket sepuluh pak ayam goreng. Promo ini hanya berlaku khusus pada 9 September 2022. Adapun harga yang tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.

6. Roti'O

Roti’O menawarkan promo harga khusus Rp 49 ribu untuk empat roti dan Rp 99 ribu untuk sembilan roti. Promo berlangsung pada 8-10 September 2022, baik melalui online delivery GoFood, GrabFood, ShopeeFood, maupun Travelokaeat. Promo berlaku di semua gerai, kecuali bandara, rest area, rumah sakit, dan stasiun jarak jauh.

7. The Social Pot

The Social Pot menawarkan promo special 9.9; makan puas all you can eat hanya Rp 99 ribu. promo ini berlaku pada 9 September 2022. Syaratnya ialah melakukan pembelian dua AYCE standar dan membayar Rp 99 ribu untuk pembelian ketiga.

8. Gokana

Gokana menawarkan paket Bi9 Deals 9.9; makan bertiga Rp 99.091. Promo belaku untuk makan di tempat, take away, dan delivery 14048. Promo ini berlangsung pada 9 September 2022 selama persediaan masih ada

9. Abuba Steak

Abuba Steak menawarkan promo Rp 99 ribu untuk menu khususnya. Promo ini berlaku pada 9 September 2022, pukul 14.00 hingga 17.00 di seluruh gerai.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

