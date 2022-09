Inilah Rincian Kenaikan Harga BBM Pertamina 5 Tahun Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, solar, dan Pertamax mulai Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30. Pertalite yang semula Rp 7.650 kini naik menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter

Sebelumnya, harga BBM sempat naik pada 2018, kemudian turun kembali pada 2019, dan kembali naik pada September 2022. Merangkum situs resmi Pertamina, berikut rincian harga BBM Pertamina sejak 2018:

Harga BBM Pertamina 2018:

Pertalite: Rp 7.800

Pertamax: Rp 10.400

Pertamax Turbo: Rp 12.250

Pertamax Racing: Rp 42.000

Dexlite: Rp 10.500

Pertamina Dex: Rp 11.850

Solar: Rp 9.800

Harga BBM Pertamina 2019:

Pertalite: Rp 7.650

Pertamax: Rp 9.850

Pertamax Turbo: Rp 11.200

Pertamax Racing: Rp 42.000

Dexlite: Rp 10.200

Pertamina Dex: Rp 11.700

Solar: Rp 9.600

Harga BBM Pertamina Tahun 2020:

Pertalite: Rp 7.650

Pertamax: Rp 9.600

Pertamax Turbo: Rp 10.100

Dexlite: Rp 9.500

Pertamina Dex: Rp 10.200

Solar: Rp 9.500

Harga BBM Pertamina Tahun 2021:

Pertalite: Rp 7.650

Pertamax: Rp 9.000

Pertamax Turbo: Rp 12.300

Dexlite: Rp 9.500

Pertamina Dex: Rp 11.150

Solar: Rp 9.400

Harga BBM Pertamina Tahun 2022:

Pertalite: Rp 7.650

Pertamax: Rp 9.000

Pertamax Turbo: Rp 14.500

Dexlite: Rp 12.950

Pertamina Dex: Rp 13.700

Solar: Rp 5.150

Harga BBM Pertamina Per-September 2022:

Pertalite: Rp 10.000

Pertamax: Rp 14.500 sampai 15.200

Solar: Rp 6.800

DELFI ANA HARAHAP

