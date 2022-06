Terpopuler Bisnis: Tiket Masuk Borobudur Rp 50 Ribu, Kajian Batu Bara IMF

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu kemarin, 5 Juni 2022 dimulai dengan harga tiket masuk kawasan candi masih tetap Rp50 ribu per orang untuk wisatawan nusantara.

Lalu ada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung masuk Candi Borobudur.

Kemudian informasi mengenai dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi disetopnya penggunaan batu bara di seluruh dunia bisa memberi keuntungan hingga US$ 77,89 triliun atau sekitar Rp 1.123 kuadriliun. Angka itu menggunakan asumsi kurs Rp 14.400 per dolar AS.

Selain itu berita tentang harga emas Antam dan UBS di Pegadaian Minggu, 5 Juni 2022, turun dibanding kemarin, mulai dari Rp 4.000 hingga Rp 11.000. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Tiket Masuk Kawasan Candi Borobudur Masih Rp 50 Ribu

Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) Edy Setijono menjelaskan bahwa tiket seharga Rp750 ribu per orang bagi turis lokal hanya untuk menaiki Candi Borobudur, sementara harga tiket masuk kawasan candi masih tetap Rp50 ribu per orang untuk wisatawan nusantara.

"Sementara itu, itu kan tiket untuk naik ke candi. Tiket regulernya masih tetap sama untuk wisnus Rp50 ribu , untuk wisman 25 dolar. Hanya tiket untuk ini berlaku cuma sampai pelataran candi saja," kata Edy kepada Antara saat dihubungi dari Jakarta, Minggu 5 Juni 2022.

Edy mengatakan keputusan harga tiket menaiki bangunan candi sebesar Rp750 ribu untuk wisatawan lokal dan 100 dollar AS untuk wisatawan mancanegara ditetapkan melalui rapat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dia menjelaskan alasan ditetapkannya harga tiket tersebut dikarenakan adanya sistem kuota per hari bagi yang diperbolehkan naik ke atas Candi Borobudur. Pemerintah menetapkan kuota yang diperbolehkan naik ke atas candi hanya 1.200 orang per hari.

Baca berita selengkapnya di sini.