Harga Minyak Dunia Naik jadi USD 117,61 per Barel karena Persediaan AS Menyusut

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB naik lebih dari 1 persen. Penguatan harga komoditas ini seiring penurunan persediaan minyak mentah AS di tengah lonjakan permintaan bahan bakar. Turunnya persediaan minyak tersebut mengabaikan kesepakatan OPEC+ untuk menggenjot produksi guna mengkompensasi penurunan produksi dari Rusia.

Adapun harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus naik US$ 1,32 atau 1,1 persen menjadi US$ 117,61 per barel. Untuk minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) pengiriman Juli naik US$ 1,61 atau 1,4 persen menjadi US$ 116,87 per barel.

Sejumlah pengamat menilai kenaikan harga minyak di antaranya didorong oleh paket sanksi keenam Uni Eropa terhadap Rusia. Paket sanksi tersebut akan mencakup larangan segera atas kontrak asuransi baru untuk kapal yang membawa minyak Rusia dan penghentian kontrak yang ada selama enam bulan.

Data pemerintah menunjukkan bahwa penurunan stok minyak mentah dan bahan bakar AS pada pekan lalu terjadi karena permintaan terus melampaui pasokan. Walhasil, persediaan minyak mentah komersial berkurang bahkan ketika lebih banyak cadangan strategis memasuki pasar.

Penurunan stok minyak mentah AS mencapai 5,1 juta barel. Padahal sebelumnya para analis dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan penurunan stok hanya mencapai 1,3 juta barel.

Sebelumnya, pada Kamis pagi, harga minyak turun karena Arab Saudi dan negara-negara OPEC+ lainnya sepakat menggenjot produksi minyak untuk mengimbangi kehilangan produksi Rusia. Kesepakatan ini dicapai untuk meredakan lonjakan harga minyak dan inflasi serta memuluskan jalan bagi kunjungan pemecah kebekuan ke Riyadh oleh Presiden AS Joe Biden.

Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak dan sekutunya, termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, setuju mengerek produksi sekitar 650.000 barel per hari dalam dua bulan ke depan dari 432.000 barel per hari saat ini.