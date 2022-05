One Way dan Contraflow Arus Balik Arah Jakarta Dihentikan, Lalu-lintas Normal

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menghentikan rekayasa lalu-lintas one way atau jalur satu arah pada periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. One way sebelumnya berlaku di Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang sampai Jakarta atau dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga KM 72 Jalan Tol Jakarta - Cikampek arah Jakarta.

“Oneway dihentikan pukul 02.30 WIB (Senin, 9 Mei 2022),” ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Dwimawan Heru dalam keterangannya, Senin, 9 Mei.

Tidak hanya one way, atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga pun telah menutup contraflow Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. Sebelumnya contraflow berlaku di KM 72 sampai KM 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

Dengan penutupan ini, lalu-lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek kembali normal. Sepanjang pemberlakuan one way pada periode arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan per jam tertinggi terjadi di gerbang tol utama dari Semarang menuju arah Jabotabek.

Perseroan mencatat lalu-lintas di GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang mencapai 5.068 kendaraan per jam. Sedangkan GT Cikampek Utama & GT Kalihurip Utama mencapai 9.090 kendaraan per jam.

Adapun 6-8 Mei, diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2022. Jasa Marga mencatat adanya peningkatan volume lalu-lintas transaksi yang signifikan di beberapa gerbang tol di ruas Jalan Tol Trans Jawa.

Dari data kendaraan yang tertangkap di GT Cikampek Utama, volume kendaraan dari arah timur Jawa menuju Jabodetabek pada 7 Mei 2022 menembus 124.761 atau naik 16,04 persen dari volume lalu-lintas hari sebelumnya. Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) juga mencatat peningkatan volume lalu lintas pada H2 sampai dengan H+4 Lebaran pada Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk Jawa Tengah, total ada 405.748 kendaraan menuju Semarang melalui GT Kalikangkung dan GT Banyumanik atau naik 106,26 persen dari lalu-lintas normal sebanyak 196.721 kendaraan. Sedangkan wilayah Jawa Timur tercatat sebayak 403.320 kendaraan yang menuju Surabaya melalui GT Warugunung dan GT Kejapanan Utama atau naik 114,97 persen dari lalu lintas normal sebanyak 187.620 kendaraan selama arus balik.

