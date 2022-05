Sandiaga Promosikan Cireng hingga Tahu Gejrot di Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mempromosikan kuliner khas Indonesia dengan mengunjungi restoran Indonesia di New York, Amerika Serikat.

"Ini setelah 17 jam terbang dan tiba di New York, Indonesian Spice Of The World mendarat di Awang Kitchen. Dan di sini ada dihidangkan Cireng, Tempe Mendoan, dan yang epik ini ada Cilok (Cireng yang dicolok), ini luar biasa," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2022.

Dia bercanda dengan Wakil Tetap RI Untuk PBB Arrmanatha Nasir bahwa mereka tidak akan rindu dengan makanan Indonesia karena di Awang Kitchen New York ini semua makanan Indonesia, bahkan lontong ketupat juga ada.

"Sama rasanya seperti yang ada di Garut. Kita dapat sensasi kangkung belacan yang masih mengepul panas, Tahu Gejrot, dan juaranya adalah ikan bawal bakar madu dari Awang Kitchen, legends mari kita santap," kata Sandiaga.

Menparekraf juga menjelaskan keberadaan restoran tersebut bagian dari Indonesian Spice Of The World.

Indonesia Spice Up To The World (ISUTW) merupakan program Menparekraf Sandiaga Uno dengan membuka jalur rempah menuju New York. Tujuan utama dari program ISUTW ini adalah mendorong kuliner Indonesia hadir di mancanegara dan memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.