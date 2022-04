Peringati May Day 1 Mei, Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung KPU dan HI

Juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Nining Elitos, menyampaikan orasi dari atas mobil komando dalam rangka May Day 20201 di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Mei 2020. TEMPO/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partai buruh bersama organisasi serikat buruh akan menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bundaran HI dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2022.

“Ada tiga isu yang akan dibawa buruh saat aksi di Kantor KPU terkait Pemilu yang jujur dan adil, menolak politik uang dalam Pemilu, serta kepastian pemilu digelar pada 14 Februari 2024,” kata Said dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat, 29 April 2022.

Ia mengatakan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi dengan dua kegiatan pada peringatan May Day. “Kegiatan pertama adalah aksi buruh di kantor KPU, Komisi Pemilihan Umum. Mengapa partai buruh dan organisasi serikat buruh memilih KPU sebagai titik lokasi aksi karena ada tiga pertimbangan,” ucapnya.

Dia mengatakan 2024, tepatnya 14 Februari 2024 adalah tahun yang secara demokrasi terjadi Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif. Pemilihan presiden dan legislatif, khususnya DPR RI menjadi penting bagi buruh karena buruh sudah sadar politik.

Menurutnya, banyak produk-produk politik yang diputuskan Presiden dan DPR yang merugikan buruh yang terbaru adalah bagaimana DPR dan pemerintah terpilih melalui pemilu yang lalu, 2019, telah mendegradasi kesejahteraan kaum buruh bahkan mengeksploitasi kaum buruh.

“Outsourcing berlaku seumur hidup. Itu eksploitasi. Upah murah, tiga tahun berturut-turut buruh tidak naik upah, daya beli buruh akibatnya turun 30 persen, upah riil turun 30 persen,” katanya.