Harga Daging Sapi Rp 150 Ribu per Kilo, Pedagang: Permintaan Belum Melonjak H-9

TEMPO.CO, Jakarta -Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) melaporkan harga daging sapi di pasar pada pekan ini berada pada kisaran Rp 143.500 hingga Rp 150 ribu per kilogram. Meski permintaan sudah naik di awal Ramadan, Ikappi belum melihat adanya lonjakan di H-9 lebaran.

“Harga daging sapi ini cukup tinggi di awal Ramadan sampai pada pertengahan bulan Ramadan. Daging sapi ini salah satu penyebabnya adalah permintaan yang cukup tinggi, dan komoditasnya tidak begitu banyak,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Ikappi, Abdul Sutri, Sabtu, 23 April 2022.

Bila melihat acuan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 22 April 2022, harga daging sapi kualitas sebesar Rp 135 ribu per kilogram dan daging sapi kualitas II berkisar Rp 125.600 per kilogram.

Dalam penilaian Abdul, pemerintah belum dapat mengontrol harga dan distribusi terlihat dari perbedaan antara harga di PIHPS dan harga yang ada di pasar. Dia meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar segera mengatasi hal tersebut.

Bahkan pada awal Ramadan, Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (Jappdi) memperkirakan harga daging sapi di tingkat konsumen satu pekan menjelang Idul Fitri dapat mencapai Rp 160 ribu per kilogram hingga Rp 180 ribu per kilogram pada tahun ini.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan pangan ini menjelang hari raya dan pasca hari raya. Karena itu cukup berbahaya bagi pangan kita,” ungkap Abdul.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan menyampaikan saat ini pasar sudah mulai semakin ramai namun permintaan daging belum melonjak. “Tetapi memang permintaan yang belum melonjak. Kecuali memasuki fase kedua, yaitu H-3 menjelang Idul Fitri itu bisa dua kali lipat permintaannya,” ujar Reynaldi, Sabtu.

Pada data Prognosa Neraca Dagang Ruminansia Nasional Januari 2022 – April 2022 memproyeksikan kebutuhan daging sapi pada bulan ini sebesar 92.536 ton dengan total ketersediaan sebanyak 61.542 ton.

BISNIS

