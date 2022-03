Terkini Bisnis: Bambang Trihatmodjo Tegaskan Soal Utang, Harga Bitcoin Melonjak

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu, 27 Maret 2022 dimulai dengan Bambang Trihatmodjo menegaskan sikapnya tidak akan membayar utang yang dibebankan kepadanya perihal dana talangan Sea Games 1997. Lewat kuasa hukumnya, putra Presiden Soeharto ini blakblakan menjelaskan alasannya.

Kemudian pengusaha Dato Sri Tahir menanggapi soal gaya hidup crazy rich yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Pemilik Mayapada Group itu berpesan kepada anak muda untuk tidak mengikuti gaya hidup seperti itu.

Selain itu berita tentang situs coingecko.com menunjukkan harga Bitcoin pada Minggu, 27 Maret 2022, mencapai US$ 44.506,5 atau sekitar Rp 638 jutaan (asumsi kurs Rp 14.343 per dolar AS). Harga aset kripto ini menguat 6,3 persen dalam sepekan terakhir. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Bambang Trihatmodjo Blakblakan Soal Alasan Emoh Bayar Utang Sea Games Rp 35 M

Bambang Trihatmodjo menegaskan sikapnya tidak akan membayar utang yang dibebankan kepadanya perihal dana talangan Sea Games 1997. Lewat kuasa hukumnya, putra Presiden Soeharto ini blakblakan menjelaskan alasannya.

“Sampai dengan detik ini kenapa klien kami bersikukuh, bukan tidak mau membayar, tapi memang bukan kewajibannya terkait masalah dana talangan Rp 35 miliar,” kata kuasa hukum Bambang, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan pers, Kamis, 24 Maret 2022.

Hardjuno memaparkan bahwa Bambang sudah mengakui adanya dana talangan Sea Games tahun 1997 dari Sekretariat Negara. Namun ia meminta persoalan ini dilihat dengan bijak karena sebetulnya persoalan yang terjadi adalah perhelatan negara.

