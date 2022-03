Harga Batu Bara Acuan Maret USD 203,69, ESDM: Ketegangan Rusia Ukraina Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) sebesar 203,69 dolar AS per ton pada Maret 2022.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan harga acuan bulan ini naik sebesar 15,51 dolar AS per ton dibandingkan harga acuan pada Februari 2022, yaitu 188,38 dolar AS per ton.