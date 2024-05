Sandiaga Uno Sebut Perputaran Ekonomi dari World Water Forum Bisa Capai Rp 1,5 Triliun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yakin pergelaran event World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali bakal mengerek perputaran ekonomi. Menurut perhitungan Sandiaga, event ini bisa memutarkan nilai hingga Rp 1,5 triliun.

"Ini memberi destination exposure bagi Bali dan pariwisata Indonesia secara luas," kata Sandiaga dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar virtual pada Senin, 20 Mei 2024.

Hitung-hitungannya, Sandi menjelaskan, ada 20 ribu delegasi yang datang ke WWF ke-10 Bali. JIka dihitung dengan rombongan dan pendamping, jumlahnya bisa mencapai 50 ribu.

Jika dihitung dengan event sejenis lainnya, kata Sandiaga, belanja langsung per delegasi diperkirakan sekitar Rp 30 juta. Sementara itu, WWF berlangsung mulai 18 Mei hingga 25 Mei 2024.

"Kami prediksi Rp 1,5 triliun belanja langsung bagi ekonomi Bali dan Indonesia dengan WWF," tutur Sandiaga. Menurutnya, WWF ke-10 di Bali juga mempercepat pencapaian target kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan asing 2024.

Selanjutnya: WWF merupakan konferensi untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global....