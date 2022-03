Medco Energi Rampungkan Akuisisi Aset ConocoPhillips di RI, Target Selanjutnya?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) telah resmi menyelesaikan proses akuisisi seluruh saham yang diterbitkan ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd. (CIHL) dari Phillips International Investments Inc., anak perusahaan ConocoPhillips Company (COP).

Efektif per 1 Januari 2021, CIHL dijual kepada MEDC senilai US$ 1,35 miliar. CIHL memiliki sepenuhnya saham ConocoPhillips (Grissik) Ltd (CPGL), sebagai Operator dari Corridor PSC dengan kepemilikan 54 persen working interest dan 35 persen interest di Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd. (Transasia).

Adapun kas bersih dari penjualan sekitar US$ 0,8 miliar, yang merupakan $ 0,1 miliar kas yang dibatasi penggunaannya yang ditransfer ke Medco Energi pada saat penutupan.

Corridor PSC punya dua lapangan produksi minyak dan tujuh lapangan produksi gas berlokasi di onshore Sumatra Selatan, Indonesia. Lokasinya berdekatan dengan operasi MedcoEnergi di Sumatra Selatan. Mayoritas produksi dari lapangan itu dijual melalui kontrak jual beli gas jangka panjang kepada mitra yang handal di Indonesia dan Singapura.

Melalui Transasia, MedcoEnergi menggenggam kepemilikan saham minoritas pada jaringan pipa gas yang menyuplai pelanggan di Sumatra Tengah, Batam, dan Singapura.

Chairman dan CEO ConocoPhillips, Ryan Lance, menyatakan, dengan sejarah setengah abad ConocoPhillips di Indonesia, Medco Energi mengakui nilai bisnis ConocoPhillips.