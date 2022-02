3 Dampak Ekonomi Akibat Perang Rusia-Ukraina, Nasib Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini, memperkirakan serangan militer Rusia terhadap Ukraina setidaknya bakal memberikan tiga dampak bagi perekonomian dunia. Dampak pertama, pertumbuhan ekonomi global akan terancam lebih rendah ketimbang prediksi semula lantaran kenaikan harga komoditas.

“Jika konflik berkepanjangan, akan berdampak terhadap global supply chain. Supply chain saat ini telah mengalami hambatan logistik akibat Covid-19 yang memicu kenaikan harga komoditas,” ujar Eisha saat diskusi di Space Twitter seperti dalam rangkuman yang dikutip pada Minggu, 27 Februari 2022.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2022 diprediksi mencapai 4,4 persen dan pada 2023 sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan di negara maju diramalkan berkisar 3,9 persen pada 2022 dan 2,6 persen pada 2023. Sementara itu di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,8 persen pada tahun ini.

Eisha melihat kenaikan harga komoditas akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang terimbas konflik geopolitik ini utamanya adalah minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan. Selama ini, Rusia dikenal sebagai produsen terbesar untuk minyak bumi, nikel, alumunium, dan palladium.

“Risiko perang akan dapat berdampak pada kenaikan harga minyak bumi yang diperkirakan meningkat mencapai lebih dari US$ 100 per barrel untuk acuan,” katanya. Kenaikan harga acuan minyak dunia mendorong harga bahan bakar minyak (BBM) di Amerika dan Eropa melejit sampai 30 persen.