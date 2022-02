Tumbuh 15,67 Persen, Dana Bank Umum di SBN 2021 Rp 1.591 Triliun

Aktivitas pelayanan penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup berbalik menguat 5 poin atau 0,03 persen ke level Rp14.625 per dolar AS pada Selasa (4/8) sore. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga kajian ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan dana bank umum yang ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) di tahun 2021 telah mencapai Rp1.591 triliun atau tumbuh 15,67 persen (year on year/yoy).

"Jadi ini naik signifikan Rp1.000 triliun dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp581 triliun," kata peneliti Center Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap dalam acara Tanggapan terhadap Kinerja Ekonomi 2021 di Jakarta, Selasa 8 Februari 2022.

Adapun pada tahun 2020, dana bank umum di SBN tercatat sebesar Rp1.376 triliun atau tumbuh 136,61 persen (yoy).

Dari penempatan dana di SBN tersebut, Abdul mengungkapkan pendapatan bunga perbankan mencapai Rp64,3 triliun pada tahun 2019, yang kemudian naik menjadi Rp75,6 triliun pada 2020 dan menjadi Rp71,5 triliun pada Oktober 2021.

Jika dilihat dari porsinya, dana bank umum di SBN juga kian meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 23,95 persen, menjadi 29,22 persen di 2016, sebesar 23,41 persen pada 2017, sebesar 26,94 persen di tahun 2018, dan sedikit menurun ke 21,12 persen pada 2019.

"Namun pada 2020 kembali melonjak menjadi 35,54 persen dan 34,01 persen posisi terakhirnya di 2021," ucap dia.