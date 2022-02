Mark Zuckerberg Rugi USD 29 Miliar Sehari, Jeff Bezos Tambah Kekayaan USD 20 M

Orang terkaya di dunia, Jeff Bezos menjajal sensasi mengapung tanpa gaya gravitasi dalam penerbangan sub-orbital dengan roket New Shepard Blue Origin pada 20 Juli 2021. Bezos menjadi miliarder kedua yang berhasil ke luar angkasa dengan roketnya sendiri. Ia merogoh kocek sekitar 7,5 miliar dolar AS untuk pergi ke luar angkasa. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Mark Zuckerberg kehilangan US$ 29 miliar dalam kekayaan bersih pada Kamis, 3 Februari 2022, karena saham Meta Platforms Inc mencetak rekor penurunan dalam satu hari. Sementara sesama miliarder Jeff Bezos malah menambah US$ 20 miliar ke kekayaan pribadinya setelah saham Amazon melonjak.

Saham Meta anjlok 26 persen, menghapus lebih dari US$ 200 miliar dalam penghapusan nilai pasar satu hari terbesar yang pernah ada untuk sebuah perusahaan AS. Itu menurunkan kekayaan bersih pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Zuckerberg menjadi US$ 85 miliar, menurut Forbes.

Zuckerberg memiliki sekitar 12,8 persen saham dari raksasa teknologi yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook.

Sedangkan Jeff Bezos, pendiri dan ketua pengecer e-commerce Amazon, memiliki sekitar 9,9 persen saham perusahaan, menurut data Refinitiv. Dia juga orang terkaya ketiga di dunia, menurut Forbes.

Laba kuartal liburan Amazon melonjak, berkat investasinya di perusahaan kendaraan listrik Rivian; dan perusahaan mengatakan akan menaikkan harga tahunan langganan Prime di Amerika Serikat, mengirimkan sahamnya melambung 15 persen dalam perdagangan yang diperpanjang dan mempersiapkannya untuk kenaikan persentase terbesar sejak Oktober 2009 pada Jumat.

Kekayaan bersih Bezos naik 57 persen menjadi US$ 177 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya. Mmenurut Forbes, sebagian besar ledakan cuan Amazon selama pandemi terjadi ketika orang-orang sangat bergantung pada belanja daring.

Penurunan kekayaan satu hari Zuckerberg adalah salah satu yang terbesar yang pernah ada dan terjadi setelah kerugian di atas kertas satu hari bos Tesla Inc Elon Musk senilai 35 miliar dolar AS pada November. Musk, orang terkaya di dunia, kemudian melakukan polling kepada pengguna Twitter apakah dia harus menjual 10 persen sahamnya di produsen mobil listrik tersebut. Saham Tesla belum pulih dari aksi jual yang diakibatkannya.

Setelah penghapusan US$ 29 miliar, Zuckerberg berada di tempat kedua belas dalam daftar miliarder real-time Forbes, di bawah pebisnis India Mukesh Ambani dan Gautam Adani.

Yang pasti, perdagangan saham teknologi tetap bergejolak karena investor berjuang untuk memperhitungkan dampak inflasi yang tinggi dan perkiraan kenaikan suku bunga. Saham Meta bisa pulih lebih cepat dengan pukulan terhadap kekayaan Zuckerberg tetap di atas kertas.

Mark Zuckerberg menjual saham Meta senilai US$ 4,47 miliar tahun lalu, sebelum kekalahan teknologi 2021. Penjualan saham dilakukan sebagai bagian dari rencana perdagangan 10b5-1 yang telah ditentukan sebelumnya, yang digunakan para eksekutif untuk menghilangkan kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam (insider trading).

