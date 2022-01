5 E-Commerce yang Paling Sering Digunakan Saat Harbolnas, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar Ipsos Indonesia menyebutkan ada lima e-commerce yang paling sering digunakan selama Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Associate Director, OBV & CHP Ipsos Indonesia Gita Marino menyampaikan, 54 persen memilih Shopee sebagai Brand Used Most Often.

“Selanjutnya ada Tokopedia yang sering digunakan 30 persen,” kata Gita dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 28 Januari 2022. Selanjutnya di posisi ketiga ditempati Lazada (13 persen), keempat Bukalapak (2 persen), dan kelima Blibli (1 persen).

Dari penelitian tersebut diketahui 54 persen konsumen memilih Shopee sebagai e-commerce yang sering terlintas di pikiran mereka. Selanjutnya ada Tokopedia (27 persen), Lazada (12 persen), Bukalapak (2 persen), dan lain-lain (1 persen).

Gita juga mengatakan, 49 persen konsumen dalam menyambut Harbolnas sudah merencanakan apa yang ingin dibeli. Kedua, sebanyak 37 persen tetap ikut Harbonlas walaupun masih melihat-lihat apa yang menarik.

“Ketiga, 10 persen pokoknya yang diskon dan harga menarik pasti saya beli. Lalu 4 persen gak begitu tertarik Harbolnas untuk shopping,” tutur Gita.

Penelitian yang dilakukan mulai dari 26 November – 6 Desember 2021 tersebut juga melibatkan 1.000 responden laki-laki atau perempuan berusia 18 tahun ke atas.