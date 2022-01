Bank Mandiri Gelar Promo Imlek, Ada Cashback 80 Persen dan Diskon Rp 888 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menggelar serangkaian promo untuk menyambut Hari Raya Imlek. Promo berlangsung mulai 17 Januari hingga 15 Februari 2022.

“Kami ingin memanjakan nasabah, terutama yang merayakan Imlek, dengan kemeriahan dan kenyamanan saat menikmati kuliner, berbelanja fashion, dan bersenang-senang bersama keluarga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan PPKM yang berlaku,” kata Senior Executive Vice President Micro and Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso, Ahad, 23 Januari 2022.

Promo tersebut meliputi cashback sampai 80 persen, diskon 80 persen, dan potongan harga hingga Rp 888 ribu. Diskon ini berlaku untuk transaksi menggunakan kartu kredit dan debit di merchant-merchant terpilih.

Pengguna Bank Mandiri, kata Joseph, dapat bertransaksi menggunakan QR Payment Livin’ by Mandiri untuk menikmati promo tersebut. Ia melanjutkan, Mandiri telah bekerja sama dengan sembilan e-commerce, 23 retailer gaya hidup, dan 25 retail travel. Total ada sekitar 83 merchant yang digandeng perseroan.

Selain promo khusus Imlek, Bank Mandiri menggelar pameran di Central Park Mall Jakarta. Mandiri juga mendirikan pop up booth di lebih dari 20 mal, 10 klaster, dan tiga kawasan di Jakarta, Medan, Batam, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Singkawang mulai 26 Jan hingga Februari.

Untuk segmen bisnis, Mandiri menawarkan program khusus pembiayaan konsumer. Salah satunya adalah program Mandiri KPR take over.

“Promo ini memberikan kemudahan proses take over KPR ke Bank Mandiri dengan benefit bunga mulai 3,75 persen fixed 1 tahun dan tenor sampai 20 tahun. Lalu ada Mandiri KPR Top Up campaign dengan mengangkat suku bunga 7,75 persen fixed 3 tahun,” kata Josephus.

Nasabah, kata dia, juga memiliki peluang mendapatkan suku bunga mulai 3,75 persen untuk pembelian dari pengembang tertentu. Pembelian berlaku untuk transaksi melalui saluran digital, seperti Livin’ by Mandiri, Bukarumah, RIKU, dan sobatbangun.

Khusus nasabah Bank Mandiri pengguna Livin’ (logo kuning) yang mengajukan KPR new booking, take over, top up, kata Josephus, bisa mendapatkan promo suku bunga 7,75 persen fixed selama 3 tahun, bebas biaya provisi, dan biaya admin.

Baca: Harga Bitcoin Rp 509 Jutaan, Merosot Lebih dari 49 Persen dari Rekor Tertinggi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.