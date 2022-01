Biaya Proyek Rel Ganda Kereta Api Solo-Semarang Fase 1 Rp 920 Miliar

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) didampingi Dirut PT INKA (Persero) Budi Noviantoro (kanan) melihat papan informasi sebelum melepas secara resmi gerbong barang produksi di PT INKA ke New Zealand di Madiun, Jawa Timur, Jumat 31 Desember 2021. INKA Group mengekspor 262 gerbong barang jenis container flat top wagon ke Kiwi Rail New Zealand yang merupakan badan usaha milik negara New Zealand. ANTARA FOTO/Siswowidodo