Harga Minyak Goreng, Bawang Putih, dan Bawang Merah Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiga komoditas, bawang merah, bawang putih dan minyak goreng, naik per 5 Januari 2022 menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Berdasarkan pantauan Bisnis, bawang merah ukuran sedang naik 0,33 persen atau Rp 100 menjadi Rp 30.200 per kg pada Rabu, 5 Januari 2022. Harga bawang merah tertinggi tercatat di Manokwari sebesar Rp 50 ribu per kg dan Ternate sebesar Rp 48.750 per kg.

Sementara itu, bawang putih ukuran sedang naik 0,17 persen atau Rp 50 per kg menjadi Rp 30.200 per kg. Harga tertinggi tercatat di Papua Barat, yakni Sorong dan Manokwari sebesar Rp 45 ribu per kg, serta di Maluku Utara Rp 42.500 per kg.

Selanjutnya, PIHPS menunjukkan harga minyak goreng naik Rp 50 atau 0,25 persen menjadi Rp 20.250 per kg. Harga tertinggi terjadi di Gorontalo sebesar Rp 28 ribu per kg dan Maluku Utara Rp 22.650 per kg.

Pada 5 Januari 2021, PIHPS juga mencatat harga pokok seperti cabai merah besar turun 2,13 persen atau Rp 1.000 menjadi Rp 46.050 per kg.

Selain itu, bahan pangan yang tercatat turun signifikan adalah cabai rawit merah. Cabai rawit merah turun 3,99 persen atau Rp 3.400 menjadi Rp 81.750 per kg.

Dari data BPS, cabai rawit, minyak goreng, dan telur ayam ras menjadi komoditas penyumbang inflasi Desember 2021 yang tembus 0,57 persen (month-to-month/mtm).