Bitcoin Capai Rekor Tertinggi Baru Rp 965 Juta, Bagaimana Aset Kripto Lainnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga Bitcoin pada hari ini, Selasa, 9 November 2021, meroket hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Situs coingecko.com mencatat, untuk pertama kalinya, aset kripto tersebut menembus level US$ 67,774,58 atau sekitar Rp 964,7 jutaan (asumsi kurs Rp 14.234 per dolar AS).

Adapun rekor harga tertinggi Bitcoin sebelumnya dicapai 20 Oktober 2021 lalu di US$ 67.000. Saat ini kapitalisasi pasar Bitcoin sebesar US$ 1,28 triliun dengan menguasai 41,62 persen total aset kripto yang beredar di dunia.

“Penerobosan dalam Bitcoin ini mungkin menandakan dimulainya dorongan terakhir untuk kuartal keempat sebelum pasar kripto menunjukkan konsolidasi yang lebih jelas ke tahun depan,” kata Fundstrat dalam laporan strategi teknis seperti dilansir Bloomberg, Senin, 8 November 2021.

Ia memperkirakan harga Bitocin, Ethereum, dan banyak altcoin lainnya kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang.

Adapun per hari ini, harga Ethereum berada di US$ 4.808,56 atau berkisar Rp 68,46 juta dan Binance Coin di US$ 651,31 atau sekitar Rp 9,27 juta. Sementara Solana berada di US$ 247,78 sekitar Rp 3,53 jutaan. Selama sepekan terakhir harga ketiga aset kripto itu tercatat menguat.