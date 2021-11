IHSG Sesi I Naik, Sentimen Rights Issue Bikin Saham Bank Mini Menghijau

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini di angka 6.627,5.

"Menguat 0,69 persen dari angka penutupan pekan lalu 6.581,7," demikian keterangan dari tim analis Samuel Sekuritas, Senin, 8 November 2021.

Samuel Sekuritas mencatat indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama ini (+1,7 persen). Penguatan ini didorong oleh sejumlah saham bank mini yang juga menguat.

Beberapa di antaranya yaitu BNBA (+24,5 persen), BVIC (+25,5 persen), BGTG (+17,9 persen), dan NOBU (+24,8 persen). "Sebagian besar tampaknya digerakkan oleh sentimen rights issue," kata Samuel Sekuritas.

Salah satu yang bersiap melakukan rights issue contohnya yaitu PT Bank Bumi Artha Tbk (BNBA). Bank ini telah mengantongi restu pemegang saham untuk melaksanakan rights issue sebanyak-banyaknya 750 juta saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.



Dikutip dari Bisnis, perseroan memperkirakan dapat mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk aksi ini pada 29 November 2021. Selanjutnya, periode pelaksanaan Rights Issue dijadwalkan pada 13-17 Desember 2021.

Secara umum, Samuel Sekuritas mencatat sebanyak 275 saham menguat, 230 melemah, dan 183 stagnan pada sesi pertama hari ini. Lalu, nilai transaksi mencapai Rp 6,2 triliun.

Di akhir sesi pertama ini, angka beli bersih sebesar Rp 291.9 miliar di pasar reguler. Sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih asing sebesar Rp 37 miliar.

Kemudian, Samuel Sekuritas juga mencatat saham Bank BCA (BBCA) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama ini dengan nilai net buy asing mencapai Rp 186 miliar. Lalu disusul ARTO Rp 105,3 miliar dan KLBF Rp 46,8 miliar.

Sementara itu, saham Bank BRI (BBRI) kembali menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama dengan nilai net sell sebesar Rp 31,6 miliar. Lalu diikuti BMRI Rp 29 miliar dan TOWRRp 29 miliar.

Top Gainer:

-BVIC (+25.5persen ke Rp 182 per saham)

- NOBU (+24,8persen ke Rp 1.205 per saham)

- BNBA (+24,5persen ke Rp 2.590per saham)

- HDFA (+20persen ke Rp 288 per saham)

- SMDM (+18,9persen ke Rp 176 per saham)

Top Loser:

- PURI (-6,9persen ke Rp 320 per saham)

- LMAS (-6,8persen ke Rp 82per saham)

- POLL (-6,7persen ke Rp 2.750per saham)

- ROCK (-6,7persen ke Rp 895per saham)

- DIGI (-6,6persen ke Rp 282per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Baca juga: 12 Permintaan dalam Gugatan Rp 2,08 T ke Gojek dan Tokopedia SGotooal Merek GoTo



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.