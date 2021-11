Terpopuler Bisnis: Inggris Akan Investasi USD 9,29 M, Luhut Diduga Berbisnis PCR

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Senin, 1 Oktober 2021, dimulai dari kabar dari Presiden Jokowi soal komitmen investasi oleh penanam modal asal Inggris ke Indonesia sebesar US$ 9,29 miliar atau sekitar Rp 132,5 triliun.

Berikutnya ada berita Stafsus Erick Thohir menanggapi pernyataan mantan komisaris Garuda Indonesia soal kasus penyewaan pesawat dan nama Luhut Pandjaitan diduga masuk dalam lingkaran bisnis tes PCR. Lalu ada berita estafet presidensi G20 ke Indonesia akan memicu banyaknya agenda internasional di Tanah Air dan aturan terbaru pemerintah soal tes PCR tak lagi jadi syarat perjalanan.

Kelima berita tersebut terpantau paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari kelima berita trending itu.

1. Presiden Jokowi Sebut Investor Inggris Siap Guyur USD 9,29 miliar ke Indonesia

Presiden Joko Widodo mengabarkan ihwal komitmen investasi dari sejumlah investor asal Inggris ke Indonesia dengan nilai mencapai US$ 9,29 miliar atau sekitar Rp 132,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.624 per dolar AS). Komitmen ini tercapai dalam pertemuan dengan beberapa investor besar asal Inggris dalam CEOs Forum di Glasgow, Skotlandia, Senin pagi, 1 November 2021. "Saya ingin menyampaikan apresiasi komitmen investasi Bapak Ibu sekalian ke Indonesia sebesar US$ 9,29 miliar," kata Jokowi dalam keterangan resmi Istana.

Adapun komitmen investasi US$ 9,29 miliar ini ditujukan untuk percepatan transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia. Jokowi pun menegaskan bahwa Indonesia selalu menjalankan komitmennya dan tidak suka membuat retorika.

"Indonesia siap menjadi mitra yang baik bagi investasi anda,” kata Jokowi. Pesan ini disampaikan Jokowi kepada CEO yang hadir, yang bergerak di berbagai macam industri.

