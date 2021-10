Analis Tetap Yakin Bitcoin Rebound dan Bisa Melejit hingga Tembus Rp 1,4 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah analis optimistis harga Bitcoin akan kembali rebound dan melejit hingga menyentuh rekor baru ke US$ 100.000 atau Rp 1,4 miliar (asumsi kurs Rp 14.170 per dolar AS) pada akhir tahun 2021 ini.

Keyakinan beberapa analis tersebut disampaikan walaupun belakangan harga aset kripto tersebut mulai melandai. Per hari ini, Ahad, 24 Oktober 2021, situs coingecko.com mencatat harga Bitcoin berada di US$ 61.245 atau sekitar Rp 867,9 juta.

Harga Bitcoin tersebut turun dibandingkan rekor tertingginya sepanjang masa yang dicapai pada Rabu lalu, 20 Oktober 2021, yang mendekati hampir US$ 67.000. Meroketnya harga Bitcoin itu terjadi setelah peluncuran EFT di AS serta investasi institusional yang berkelanjutan dalam aset kripto.

Adalah Alexander Hoptner yang memproyeksikan kenaikan Bitcoin hingga ke level US$ 100.000 pada akhir 2021. Selain Chief Executive Officer BitMEX itu, analis lainnya Fundstrat memperkirakan Bitcoin akan menguji di level tertinggi di sekitar US$ 90.000.

"Target kenaikan awal untuk Bitcoin di atas US$ 65.000 terletak di dekat US$ 72.500, kemudian $ 89.000 dan dianggap pasti dalam jangkauan pada terobosan dari puncak sebelumnya,” tulis Fundstrat, dikutip Jumat, 22 Oktober 2021.

Adapun Founder Fairlead Strategies Katie Stockton menilai tren kenaikan ini akan berlangsung jangka panjang. "Berdasarkan proyeksi pergerakan terukur, menarget mata uang digital US$ 89.800," tuturnya.

Sementara, JST Capital Todd Morakis menyebutkan Bitcoin bakal mengalami pullback menguji di level US US$ 72.000 hingga U$ 75.000 di sisi positif atau upside. “Secara keseluruhan ini masih merupakan pasar yang konstruktif,” tulis Todd.

Bitcoin tercatat masih mendominasi pasar aset kripto dengan kontribusi 42,97 persen. Saat ini kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai US$ 1,16 triliun, diikuti oleh Ethereum dengan kapitalisasi pasar US$ 491,2 miliar. Adapun harga Ethereum kini berada di US$ 4.141,5 atau sekitar Rp 58,7 jutaan.

BISNIS

