Ma'ruf Amin Undang Investor Global Masuk RI: Jangan Ragu-ragu

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengundang investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi yang besar, khususnya untuk industri halal.

“Saya minta supaya pertama investor global jangan ragu-ragu karena kita memiliki potensi yang besar dan kita mampu menjadi produsen halal terbesar di dunia,” ujar Ma’ruf dalam tayangan YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Jumat, 1 Oktober 2021.

Menyitir laporan Bank Indonesia, Ma’ruf mengatakan pertumbuhan rantai nilai halal atau halal value chain (HVC) di Indonesia, khususnya sektor pertanian dan makanan, berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. Di saat yang sama, nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan dari US$ 30 miliar pada 2019 menjadi US$ 34 miliar pada 2020.

Untuk mendukung industri halal, pemerintah telah memiliki sertifikat yang diakui dunia. Di samping dari sisi sertifikasi, Ma’ruf menjamin produk lokal Tanah Air memiliki kualitas yang terjaga dan mampu bersaing dengan produk-produk internasional.

“Kita juga telah membangun kawasan-kawasan industri dengan berbagai fasilitas, pengurusan yang terpadu dalam satu atap, mulai pengurusan izin, sertifikasi halal, dan permodalan, dan bimbingan teknis termasuk packaging supaya memenuhi standar internasional,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf melanjutkkan, Indonesia memiliki potensi industri halal yang dapat didorong untuk produktivitasnya. Sektor-sektor ini diyakini tetap bertahan selama krisis pandemi Covid-19. Adapun potensi sektor itu meliputi produk makanan, minuman, fashion, dan farmasi.

Indonesia akan mengikuti ajang Dubai Expo pada Oktober ini untuk membuka akses pasar lebih luas. Ma’ruf Amin yakin Indonesia melalui berbagai strategi promosinya dapat menggaet pasar asing dan investor untuk masuk ke Tanah Air.

