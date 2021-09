Kisah Sukses Brand Kecantikan Lokal Jeli Lihat Peluang Lewat GoTo Financial, Anak Perusahaan GoTo

Kolaborasi GoTo Group sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia di awal Mei lalu terus menghadirkan berbagai solusi bagi masyarakat. GoTo Group yang terdiri dari Gojek, Tokopedia dan GoTo Financial hadir sebagai perusahaan teknologi buatan anak negeri yang membidangi e-commerce, on-demand dan financial service, membantu para bisnis lokal untuk tetap menjalankan usahanyasecara digital.

GoTo Financial sendiri merupakan layanan keuangan dan solusi bisnis bagi para pelaku usaha terutama UMKM. Selain mencakup GoPay dan GoPayLater, GoTo Financial juga hadir untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui layanan keuangan dan solusi bisnis di dalam ekosistem ekonomi digital. Solusi tersebut terwujud antara lain lewat Midtrans (payment gateway terkemuka), Moka dan GoBiz Plus (jaringan Point of Sales terbesar di Indonesia), serta platform GoBiz dan Selly yang dapat meningkatkan efisiensi usaha online.

Menurut CEO Group GoTo dan CEO GoTo Financial, Andre Soelistyo mengatakan GoTo Financial tak hanya memberikan solusi tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan peluang bisnis.

“Misi kami tidak hanya untuk memberikan solusi terbaik kepada konsumen, tetapi juga menghadirkan solusi bisnis lengkap bagi pengusaha UMKM ritel untuk mengembangkan dan memperbesar skala usahanya di Indonesia. Mitra usaha kami sangat istimewa, karena sebagai bagian dari ekosistem GoTo Financial, mereka bisa mendapatkan akses tidak hanya ke solusi teknologi tetapi juga menjadi bagian dari komunitas mitra usaha yang memiliki akses kepada berbagai pelatihan untuk meningkatkan peluang bisnis mereka. Tidak berhenti di pengusaha kuliner dan penjual marketplace, kami juga mendukung pelaku berbagai bidang usaha lainnya, dari penyedia jasa kecantikan, bengkel, pedagang eceran, hingga industri fesyen serta handicraft agar kita semua bisa bangkit bersama, terutama di masa pandemi ini.” Ungkap Andre.

Salah satunya bisnis lokal yang menjadi mitra usaha GoTo Financial ialah BLP Beauty, sebuah brand kecantikan lokal. BLP Beauty yang sudah berdiri sejak 2016. Brand lokal milik Lizzie Parra ini sejak awal dirilis menjadi brand kecantikan lokal dengan antusiasme pelanggan yang tinggi.

Saat launching, stok yang diproyeksi untuk satu tahun habis dalam sebulan dengan ribuan pelanggan memesan produk BLP Beauty. Tingginya permintaan sempat membuat website BLP mengalami gangguan, sehingga transaksi yang masuk harus dicocokkan secara manual. Belajar dari situ, BLP kemudian menggunakan Midtrans sebagai payment gateway untuk mempermudah proses pembayaran online melalui website secara otomatis. Tak puas hanya mengandalkan online store, BLP Beauty kemudian membuka tujuh gerai offline di berbagai kota. Pada gerai offline-nya BLP menggunakan Moka sebagai kasir digital sehingga stok produk serta laporan penjualan dari semua toko oine dapat dimonitor dari manapun.

Namun, ketika PPKM dan toko terpaksa ditutup sementara, BLP melihat berbagai peluang yaitu dengan menambahkan strategi O2O (offline-to-online) dengan membuka website toko online lewat GoStore yang merupakan mitra usaha GoTo Financial. Dengan GoStore, pelanggan tak perlu datang ke mall untuk mendapatkan produk BLP Beauty tetap mereka bisa bertransaksi dan mendapatkan produk yang otomatis diantar oleh GoSend ke rumah. Menurut CEO BLP, Monica Christa mengatakan bagi pelaku bisnis berinvestasi di platform digital merupakan hal penting terutama untuk menghemat waktu.

“Seiring go digital menjadi sebuah keharusan untuk pelaku usaha, investasi di platform digital menjadi penting. Dengan menggunakan produk-produk digital yang tepat, kita bisa hemat waktu, karena semua pekerjaan yang manual dan repetitif bisa dikerjakan oleh sistem secara otomatis.” Ujar Monica.

GoTo Financial juga telah memperkenalkan solusi terbaru untuk pengembangan kompetensi UMKM non-kuliner, yaitu Komunitas Retail GoTo Financial (KONTAG). KONTAG menaungi mitra usaha gabungan Moka dan GoStore, Midtrans, Selly, serta GoSend dan GoShop. Komunitas ini merupakan bagian dari inisiatif Akademi Mitra Usaha (KAMUS) yang telah melatih lebih dari 50.000 UMKM di seluruh Indonesia selama tahun 2021.