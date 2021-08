Pengumuman PPKM Level 4, Samuel Sekuritas Prediksi Rebound IHSG Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta - Samuel Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada Senin, 23 Agustus 2021 kembali melanjutkan rebound. Pekan lalu IHSG terkoreksi -1,7 persen, tapi menguat +0,65 persen pada Jumat, 20 Agustus 2021 ke level 6.030.

"Kami proyeksikan IHSG akan kembali melanjutkan penguatannya hari ini, mengikuti tren positif bursa regional maupun global," kata tim riset Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin.

Tim riset juga menyinggung bahwa hari ini merupakan hari terakhir PPKM level 4 yang sebelumnya diperpanjang. "Kami perkirakan pelaku pasar akan mencermati perpanjangan PPKM, yang diduga akan dilonggarkan melihat penurunan kasus Covid-19 beberapa hari ke belakang."

Pengumuman kelanjutan PPKM Level 4 akan diumumkan Senin malam ini oleh pemerintah. Rencananya pengumuman akan disampaikan kembali oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

ADVERTISEMENT

Dari dalam negeri, tim riset mencatat penambahan harian kasus Covid-19 sudah mulai menurun. Terjadi penambahan 12,4 ribu kasus baru Covid-19 pada Minggu, 22 Agustus 2021 (16,7 ribu pada Sabtu). Lalu positivity rate 14,6 persen (14,4 persen pada Sabtu).

Di sisi lain, proyeksi berlanjut rebound IHSG juga mempertimbangkan tren di regional. Pekan lalu, bursa Amerika Serikat juga rebound, seperti Index Dow Jones naik +0.65 persen, S&P 500 menguat +0.78 persen, Nasdaq menguat +1.08 persen. Lalu pagi ini, Kospi menguat +0.92 persen, dan Nikkei +0.94 persen.

Sebagai tambahan, tim riset juga mencatat bahwa pasar komoditas terpantau bergerak mixed. Pada Jumat lalu, minyak mentah WTI turun -2.41 persen ke level US$ 62.15/Bbl dan Brent bergerak turun -2.12 persen ke level US$ 65.04/Bbl.

Sementara, batu bara melemah -1.84 persen ke level US$ 167/ton, nikel +0.52 persen ke level US$ 18,479/ton, CPO naik +0.6 persen ke level MYR 4,263/ton. Terakhir, harga emas terpantau stagnan +0.03 persen ke level US$ 1,780/t.oz.

Baca Juga: IHSG Sesi I Menguat ke 6.086, Samuel Sekuritas: TLKM Paling Diburu Asing