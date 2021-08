IHSG Sesi I Menguat ke 6.086, Samuel Sekuritas: TLKM Paling Diburu Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sesi I pada perdagangan Senin, 23 Agustus 2021, ditutup di level 6.086. Posisi ini +0,92 persen lebih tinggi dari angka penutupan Jumat lalu, 6.030.

Dalam sesi ini, investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp 45,3 miliar di pasar reguler dan di pasar negosiasi tercatat beli bersih sebesar Rp 13,8 miliar. Salah satu yang jadi sorotan adalah saham telekomunikasi seperti TLKM dan FREN.

"Saham Telkom Indonesia (TLKM) menjadi saham yang paling banyak diburu investor asing di sesi pertama hari ini," kata tim riset Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin.

Tim riset menyebut nilai net buy asing TLKM mencapai Rp 62,4 miliar. Lalu disusul BUKA (Rp 53,5 miliar) dan BBRI (Rp 20,9 miliar).

Sementara itu, saham Smartfren Telecom (FREN) menjadi saham yang paling banyak dijual investor asing di pasar reguler dengan nilai net sell asing mencapai Rp 29,3 miliar. Lalu disusul oleh EMTK (Rp 26,2 miliar) dan BBNI (Rp 19,0 miliar).

Secara umum, sebanyak 374 saham menguat, 148 melemah, dan 139 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,9 triliun.

Selain itu, tim riset juga mencatat seluruh indeks sektoral menunjukkan pergerakan yang positif sejalan dengan kenaikan IHSG. Penguatan terbesar dicatatkan oleh indeks sektor transportasi (IDXTRANS) sebesar 1,7 persen, diikuti oleh indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) 1,3 persen dan indeks sektor infrastruktur +1,3 persen.

Top Gainer:

BPTR (+30,4 persen ke Rp 150 per saham)

MASA (+23,9 persen ke Rp 2.640 per saham)

TRIM (+22 persen ke Rp 210 per saham)

LAND (+21,2 persen ke Rp 80 per saham)

LMAS (+20,5 persen ke Rp 135 per saham)

Top Loser:

DCII (-6,9 persen ke Rp 35.550 per saham)

SSTM (-6,9 persen ke Rp 735 per saham)

PTSP (-6,9 persen ke Rp 5.025 per saham)

PTIS (-6,8 persen ke Rp 298 per saham)

FISH (-6,8 persen ke Rp 12.175 per saham)

Kemudian, tim riset juga mengatakan penguatan IHSG hari ini terjadi seiring dengan menguatnya bursa saham regional. Akhir pekan lalu, 20 Agustus 2021, bursa Amerika Serikat ditutup menguat (Dow +0,65 persen, S&P 500 menguat +0,78 persen, Nasdaq +1,08 persen).

Lalu pada hari ini, Bursa Asia juga terpantau menguat di akhir sesi pertama. Mulai dari indeks Nikkei menguat +1,83 persen, begitu juga Kospi (+1,5 persen) dan Hang seng (+1,81 persen).

