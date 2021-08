IHSG Ditutup di 6.076 pada Sesi I, Samuel Sekuritas: Turun Cukup Dalam

TEMPO.CO, Jakarta - Samuel Sekuritas Indonesia mencatat Indeks harga Saham Gabungan alias IHSG turun cukup dalam pada sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks mengakhiri sesi di level 6.076.

"Ini 1,07 persen lebih rendah dari angka penutupan akhir pekan lalu yang di level 6.139," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 16 Agustus 2021.

Sebanyak 139 saham menguat, 357 melemah, dan 155 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 6,9 triliun.

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat nilai beli bersih asing sebesar Rp 162,4 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 10,7 miliar

ADVERTISEMENT

Samuel Sekuritas melihat saham Bukalapak.com alias BUKA menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 214,2 miliar. Raihan itu disusul TLKM Rp 23,8 miliar dan BBRI Rp 13,6 miliar.

Sementara itu, saham Digital Mediatama Maxima atau DMMX menjadi saham yang paling banyak dijual investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini. Saham emiten tersebut mencatatkan nilai net sell asing mencapai Rp24,7 miliar, disusul oleh INKP Rp 19,5 miliar dan AGRO Rp 14,3 miliar.

Berdasarkan volume trading, saham Smarfren Telecom atau FREN menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume 14,7 juta lembar, disusul NICL 11,1 juta lembar dan BUKA 10,1 juta lembar.

Saham yang mengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain INCF yang naik 34,3 persen ke Rp 262 per saham, REAL yang naik 34 persen ke Rp 67 per saham, NICL yang naik 27,3 persen ke Rp 163 per saham, MICE yang naik 24,7 persen ke Rp 434 per saham, serta DIGI yang naik 24,3 persen ke Rp 765 per saham.

Adapun lima besar top loser sesi pertama hari ini adalah BEBS yang turun 6,9 persen ke Rp 346 per saham, NOBU yang turun 6,9 persen ke Rp 1.200 per saham, CENT yang turun 6,9 persen ke Rp 374 per saham, FISH yang turun 6,9 persen ke Rp 13.075 per saham, dan MLPL yang turun 6,9 persen ke Rp 470 per saham.

Baca Juga: Samuel Sekuritas Prediksi IHSG Cenderung Naik di 6.139-6.239