Bali and Beyond Travel Fair Digelar Pekan Ini, Tawarkan 5.000 Kamar Hotel

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran perjalanan dan wisata internasional bertajuk Bali and Beyond Travel Fair (BBTF), akan digelar Selasa hingga Sabtu pekan ini, 8 – 12 Juni 2021. Hajatan itu bertempat di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua Bali dan dilakukan secara temu muka sertavirtual.

Pameran akan berada di kawasan Pariwisata The Nusa Dua yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

BBTF pada tahun ini mengangkat tema “Exploring Sustainable & Wellness Tourism”. Penyelenggara pameran berharap ajang ini dapat memperkenalkan exhibitors (sellers) dengan konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dan pengembangan wisata wellness/health tourism.

BBTF 2021 juga ditargetkan menarik 125 sellers baik dari Bali maupun provinsi lainnya di Indonesia serta kurang lebih 150 buyers dari 20 negara termasuk Indonesia, Inggris, Prancis, serta beberapa negara dari Australia, Amerika, dan Asia.

Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita berharap BBTF tahun ini diharapkan dapat menjadi upaya komunikasi dan jembatan kebangkitan ekonomi pariwisata post-pandemic dan mata rantai promosi destinasi maupun produk wisata berkelanjutan.

Pengelola The Nusa Dua, kata Ardita, siap menjadi tuan rumah event BBTF, khususnya di masa adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang ini. Apalagi mengingat kawasan dan tenant dalam kawasan The Nusa Dua telah tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dan para pekerjanya telah menyelesaikan program vaksinasi.