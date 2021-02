Terpopuler Bisnis: Luhut Tanggapi 4L Hingga Pesan Bill Gates soal Bitcoin

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis, 25 Februari 2021, dimulai dari Menteri Luhut Pandjaitan yang merespons ihwal istilah 4L atau 'Luhut lagi Luhut lagi' seperti yang sering diucapkan warganet.

Selain itu ada soal pendiri Microsoft Bill Gates angkat bicara soal Bitcoin yang belakangan marak diperbincangkan terutama setelah harganya meroket. Lalu ada soal Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang mendadak jadi desa Sultan setelah warganya mendapat ganti rugi dari proyek Bendungan Kuningan.

Berikutnya ada berita tentang Bank Mandiri menggelar program Magabut Cap Go Meh 2021, berupa diskon belanja sebesar 88 persen jika belanja di aplikasi Shopee. Lalu ada soal harga emas berjangka di bursa Comex anjlok ke US$ 1.796,2 per troy ounce atau kisaran Rp 812.977 per gram kemarin siang.

Yang terakhir soal sejumlah warganet bereaksi dan menandatangani petisi menolak kebijakan Bursa Efek Indonesia yang akan penutupan kode broker pada akhir Juni mendatang.

Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya enam berita bisnis yang trending tersebut:

1. Luhut Pandjaitan Jawab Chairul Tanjung Soal 4L 'Luhut Lagi Luhut Lagi'

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons ihwal istilah 4L atau Luhut lagi Luhut lagi, yang sering diucapkan warganet. Istiah itu muncul karena Luhut dinilai menangani banyak sektor di Indonesia.