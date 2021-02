Ultah ke-87, Ciputra Masih Mimpi Berkontribusi untuk Indonesia

Hingga saat ini Grup Ciputra memiliki 13 sektor usaha yaitu pengembang perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, fasilitas rekreasi, pendidikan, kesehatan, agrikultur, dan telekomunikasi. Selain itu grup ini juga mengembangkan pusat kesenian, media dan asuransi.

"Di usia ke-87 yang tentunya bukanlah usia muda lagi, saya masih punya mimpi, harapan, dan tekad kuat untuk berkontribusi lebih kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia tercinta ini," kata Ciputra melalui rilis, Jumat, 24 Agustus 2018.

Usaha utama Grup Ciputra adalah pengembang perumahan skala besar dengan prinsip “Membangun Kota Membangun Kehidupan" yang didasarkan pada 3 nilai utama. Tiga nilai utama itu meliputi lntegritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship yang menjamin pembangunan berkelanjutan bagi warga, masyarakat sekitar dan bangsa.

Tak hanya di dalam negeri, Grup Ciputra juga telah mengembangkan proyek-proyek di 43 kota di Indonesia dan beberapa negara di Asia, yakni Shenyang-China, Hanoi-Vietnam, dan Phnom Penh-Kamboja. Langkah ini menjadikan Grup Ciputra sebagai salah satu grup bisnis properti terbesar dan terdiversifikasi dari segi produk, lokasi geografis, dan segmentasi pasar.

Grup ini juga berkomitmen untuk fokus pada penyebaran semangat entrepreneurship di seluruh lndonesia sebagai kegiatan sosial kemasyarakatannya, yang didesain melalui pelatihan entrepreneurship pada lembaga pemerintahan, akademisi, kalangan bisnis, dan elemen masyarakat.

Pada ulang tahun kali ini, Ciputra mendapat dua penghargaan internasional, yakni The Brandlaureate Hall of Fame - Lifetime Achievement Brand Icon Leadership Award dan The BrandLaureate Book of World Records. Kedua penghargaan itu diberikan oleh organisasi internasional yakni The Asia Pacific Brand Foundation.

