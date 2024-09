PKKMB Politeknik Tempo Hari Ketiga, Astra Kenalkan Profesionalisme di Era Digital

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Tempo telah memasuki hari ketiga. Mengusung tema 'Profesionalisme di Era Digital', PKKMB hari ini mengundang Group Functional Committee (GFC) Co-Leader Communications and ESG di Astra Financial, Yulian Warman.

Dalam sesi ini, Yulian membagikan pengalamannya sebagai wartawan yang mengungkap kasus korupsi. “Pengalaman ini secara signifikan mengubah jalur karier saya,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 September 2024. Kepada para peserta, dia menekankan pentingnya melanjutkan hidup dan belajar dari pengalaman masa lalu agar bisaterus berkembang.

Yulian juga memaparkan data terbaru mengenai pasar kerja Indonesia, yang menunjukkan penurunan jumlah pengangguran menjadi 7,2 juta pada Februari 2024. Meski ada kemajuan, peringkat IQ Indonesia tetap berada di posisi 129 dari 197 negara. Hal ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam industri, Yulian menyebut ada empat fondasi utama, yakni 4.0: connectivity, data, computational power, analytics and intelligence, human-machine interaction, serta advanced engineering. Dia menyebut ada lima keterampilan kunci untuk mencapai profesionalisme di era digital, yakni kolaborasi dengan tim, berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, spesialisasi, dan pengelolaan emosi.

Tak hanya itu, Yulian menekankan pentingnya pengelolaan emosi dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Dia menyebut empat aspek penting dalam kehidupan pribadi dan profesional—how I think, how I appear, how I behave, dan how I feel—sebagai panduan untuk pengembangan diri.

Baca juga: Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meski telah memulai PKKMB pada pekan ini, Politeknik Tempo masih membuka kesempatan bagi calon mahasiswabaru untuk mendaftar. Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Tempo akan berlangsung hingga akhir September 2024.

Politeknik Tempo Jakarta yang didirikan oleh PT Tempo Inti Media Tbk. dan Yayasan Rumah Edukasi Tempo resmidiluncurkan pada 31 Juli 2021 lalu. Sebelumnya, izinpendirian kampus vokasi ini turun melalui SK Kemendikub Nomor 057/D/OT/2021 yang terbit pada 9 April 2021. PoliteknikTempo memiliki tiga program studi yakni Desain Media, Manajemen Pemasaran Internasional, dan Produksi Media.

Pilihan Editor: Menjelang Masuk Perkuliahan, Calon Mahasiswa Baru Politeknik Tempo Belajar Bermedia Sosial